El traslado de la Tesla Cybertruck del diputado libertario a Jujuy costaría más de $5 millones

El legislador oficialista Manuel Quintar adquirió una Tesla Cybertruck, la pickup 100% eléctrica desarrollada por la empresa de Elon Musk, y la llevó al Congreso de la Nación. Este vehículo fue importado de manera particular, gracias a la reglamentación impulsada por el Gobierno nacional que habilita este tipo de operaciones, y se estima que le habría costado US$126.000 aunque, fuentes del sector, hablan de valores superiores a los US$200.000.

Si bien el destino final de la pickup es Jujuy, la camioneta no viajaría rodando hasta esa provincia. Al tratarse de un modelo 100% eléctrico con alrededor de 500 kilómetros de autonomía declarada y ante las limitaciones actuales de la red de carga para recorridos largos, la Cybertruck sería trasladada en grúa desde la Ciudad de Buenos Aires, donde fue recibida.

El Tesla del diputado Manuel Quintar es acarreado por una grúa

Según distintas empresas del sector, el servicio de traslado ronda los $5.600.000 para una camioneta similar, teniendo en cuenta que el recorrido supera los 1400 kilómetros. En el caso de la Cybertruck, el presupuesto podría elevarse debido a sus mayores dimensiones y peso, ya que se inclina más hacia el segmento full-size.

En paralelo, otro de los puntos que se mencionaron en relación a lo ocurrido era la ausencia de patente en el vehículo. Si bien el diputado le adjudicó el faltante a que no le fue entregada la chapa definitiva, tampoco se vio en los videos que circularon la patente provisoria que se entrega cuando la chapa no está producida.

Si bien no se precisaron detalles al respecto, circular sin patente por la Ciudad de Buenos Aires podría implicar una multa de $949.990.

Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza, posa junto con su auto Tesla

Cómo es la Tesla Cybertruck

La Tesla Cybertruck que posee Quintar sobresale por su diseño disruptivo y una propuesta tecnológica poco habitual dentro del segmento de las pickups. Desde su presentación, el modelo estuvo envuelto en controversias y demoras vinculadas tanto a la complejidad de su fabricación como a los procesos de homologación necesarios para salir al mercado.

Lejos de seguir las líneas tradicionales de las camionetas medianas y grandes, la Cybertruck propone una estética completamente diferente a la de cualquier rival. Precisamente, esa apariencia tan particular generó una recepción inicial más tibia de la esperada por Tesla.

Se trata de una pickup 100% eléctrica que, según la marca, cuenta con vidrios blindados y una carrocería reforzada capaces de resistir el impacto de una pelota de béisbol lanzada a 112 km/h o incluso tormentas de granizo de categoría cuatro. De todos modos, durante la presentación oficial del vehículo los cristales laterales se astillaron en plena demostración en vivo. En términos de capacidad, ofrece hasta 1897 litros de carga y puede remolcar 4990 kg.

Tesla Cybertruck tesla.com

Aunque su diseño es completamente fuera de lo convencional, mantiene proporciones típicas de una pickup estadounidense: tiene 5,88 metros de largo, 2,03 metros de ancho y 1,91 metros de alto. El responsable de su diseño fue Franz von Holzhausen, quien anteriormente trabajó para marcas como Volkswagen, General Motors y Mazda.

La gama de la Cybertruck se divide en tres configuraciones con diferencias en autonomía, potencia y prestaciones. La versión Single Motor RWD puede recorrer hasta 400 kilómetros con una carga y acelera de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos. Luego aparece la Dual Motor AWD, con tracción integral, 480 kilómetros de autonomía y un 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

En la parte más alta de la oferta se ubica la Tri Motor AWD, equipada con tres motores (uno delantero y dos traseros) y tracción integral. Esta variante alcanza hasta 755 kilómetros de autonomía utilizando una batería de extensión y puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2,7 segundos. Además, eleva la capacidad de remolque hasta los 6350 kg, casi el doble respecto de la opción de entrada. Todas las versiones incorporan suspensión neumática y sistemas de asistencia a la conducción de nivel 2.

Tesla Cybertruck Tesla.com

En el interior, Tesla mantuvo una filosofía minimalista extrema. La Cybertruck prácticamente no cuenta con botones físicos y centraliza la mayoría de las funciones en una pantalla multimedia de 18,5 pulgadas ubicada en la parte delantera. A eso se suma otra pantalla de 9,4 pulgadas destinada a los pasajeros traseros. También incorpora un techo panorámico de cristal que recorre gran parte del habitáculo.

Según Tesla, mediante cargadores ultrarrápidos de 250 kW es posible recuperar autonomía para recorrer 206 kilómetros en apenas 15 minutos de carga. La garantía general del vehículo es de cuatro años u 80.000 kilómetros, mientras que la batería posee cobertura de ocho años o 240.000 kilómetros, lo que ocurra primero. En la Argentina, solo hay cuatro dueños de este modelo.