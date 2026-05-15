Cuánto cuesta el Fiat Cronos en mayo 2026

El mercado automotor argentino continúa transitando un año con fuerte competencia entre modelos nacionales e importados, en un contexto donde algunas marcas sostienen el volumen de ventas mientras otras evidencian un retroceso frente al avance de nuevos jugadores.

Dentro de ese escenario, el Fiat Cronos se mantiene entre los cinco modelos más patentados del país, aunque con cifras inferiores a las de años anteriores. Durante abril, el sedán fabricado en la planta cordobesa de Stellantis registró 1436 patentamientos, equivalente al 3,2% del mercado total. De esta manera, el modelo mostró una caída mensual del 16,6% frente a marzo y un descenso interanual del 42% respecto de abril de 2025.

En el acumulado del año, el Cronos alcanza las 8440 unidades patentadas y concentra un 4,4% de participación de mercado. Si bien continúa siendo uno de los referentes entre los autos de producción nacional, el modelo atraviesa un escenario distinto al de temporadas anteriores, cuando lideró el ranking general durante tres años consecutivos, entre 2021 y 2023.

Los patentamientos del Cronos tuvieron una caída mensual del 16,6% frente a marzo y un descenso interanual del 42% respecto de abril de 2025

En ese contexto, Fiat aplicó ajustes puntuales en parte de la gama para mayo. Las versiones intermedias fueron las que registraron incrementos, mientras que la entrada de gama y la variante más equipada mantuvieron sus valores sin cambios. Así quedaron configurados los precios oficiales:

Like 1.3 GSE: $31.120.000 (sin cambios)

$31.120.000 (sin cambios) Drive 1.3 GSE Pack Plus: $37.780.000 (+1%)

$37.780.000 (+1%) Drive 1.3 GSE Pack Plus CVT: $38.000.000 (+1%)

$38.000.000 (+1%) Precision 1.3 GSE CVT: $38.790.000 (sin cambios)

Con estos valores, el Cronos continúa posicionándose entre los sedanes chicos más accesibles del mercado argentino, con un precio de entrada apenas por encima de los $31 millones.

El sedán subió un 1% en las versiones intermedias

Más allá de su desempeño comercial, el modelo conserva la actualización estética y tecnológica que recibió el año pasado. Entre las principales modificaciones introducidas en esa renovación aparecen el rediseño frontal, nuevos paragolpes, ópticas con tecnología LED y llantas renovadas para toda la gama.

En materia de equipamiento, la variante Like incorporó detalles exteriores en negro piano, nuevos tapizados y un interior oscurecido. Por su parte, las versiones Drive sumaron mejoras en el sistema multimedia de 7”, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Interior del Fiat Cronos

La configuración Precision CVT, ubicada en el tope de la oferta, agregó airbags laterales delanteros de doble cobertura para tórax y cabeza, además de actualizaciones en terminaciones interiores y sistema multimedia.