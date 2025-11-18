Confirman una nueva versión de una pickup que se fabrica en la Argentina

Stellantis invirtió US$385 millones en su planta de Ferreyra, Córdoba, para producir una nueva familia de vehículos y motores, con el objetivo de transformar el centro productivo en un “hub de pickups”. Entre esos se encuentran las nuevas Fiat Titano y su melliza RAM Dakota, que sumó una nueva versión a la espera de su lanzamiento oficial.

La chata de RAM equipa un motor Multijet 2.2 L (que comenzarán a producir en 2026 en dicha planta) que eroga una potencia de 200 CV y 450 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de 8 velocidades.

El modelo cuenta con un sistema de tracción integral permanente (AWD), RWD (Rear Wheel Drive), 4WD baja con tracción en las cuatro ruedas con reductora, junto con el bloqueo de diferencial trasero con comando eléctrico y los cuatro modos de manejo (Normal, Sport, Arena y Nieve).

En su interior equipa una pantalla instrumental digital de 7″ integrada a una central multimedia de 12,3″, mientras que en seguridad la firma confirmó que viene equipada con seis airbags, una cámara de visión multidireccional y llegaría también con diversas ayudas a la conducción, con más detalles a conocerse en los próximos días con la presentación final del producto.

El interior de la Ram Dakota

Sale al mercado a competir en el mismo segmento que las Ford Ranger, Toyota Hilux y Volkswagen Amarok, entre otras. La primera versión que se presentó al público —Warlock— ya se puede reservar por $500.000 en cualquier concesionario oficial de la marca, y ahora lanzó la alternativa Laramie.

La versión Laramie debutará por primera vez en el marco del Salón del Automóvil de San Pablo, que se realizará entre el 22 y el 30 de noviembre. Recordemos que se estiman fabricar unas 17.500 unidades de esta camioneta en Ferreyra, de las cuáles un 70% se exportaran a Brasil.

Esta versión incorpora en diseño una parrilla cromada con las letras RAM en posición superior, alineadas con los conjuntos ópticos, y una línea lumínica de LED continua que conecta ambos faros, que están equipados con proyectores dobles e iluminación automática.

La versión Laramie de la Ram Dakota

En los primeros días de octubre, en el momento del lanzamiento de la pickup, Martín Zuppi, presidente de Stellantis, expresó: “Con esta decisión, Stellantis inicia por primera vez la producción local de RAM en Argentina, marcando un hito histórico para la industria automotriz nacionaly fortaleciendo de manera significativa la cadena de valor, la integración con proveedores locales y la generación de empleo de calidad", dijo