Así es el auto chino más barato de la Argentina que se vende en cuotas y a tasa 0

La industria automotriz china continúa expandiéndose con nuevas marcas y modelos que buscan ganar protagonismo en el mercado local. En ese contexto, el Grupo Antelo (que actualmente tiene en su portfolio a Mitsubishi, GWM, Changan y JMEV) lanzó el año pasado el JMEV Easy 3, un city car 100% eléctrico que hoy se posiciona como el auto eléctrico más barato de la Argentina y, al mismo tiempo, como el segundo 0km más accesible del mercado en términos generales.

La propuesta de la automotriz china apunta de lleno al uso urbano. Por dimensiones, configuración y prestaciones, el Easy 3 fue concebido prácticamente como un city car puro. En ese ámbito se desempeña de manera correcta y ofrece lo justo para el día a día. Sin embargo, no se trata de un modelo ideal para viajes ruteros o trayectos largos.

Vista trasera del JMEV Easy 3

En la mayoría de los test drives, el precio suele mencionarse al final del análisis, pero en este caso vale la pena destacarlo desde el comienzo, ya que gran parte de la propuesta del modelo gira alrededor de su valor de mercado.

El JMEV Easy 3 tiene un precio de lista de US$18.900. Tomando un tipo de cambio aproximado de $1420, su valor ronda los $26.838.000. De esta manera, queda muy cerca del Renault Kwid naftero, que actualmente tiene un precio de lista de $26.490.000. Por su parte, el Renault Kwid E-Tech (la versión eléctrica) asciende a $35.920.000.

Retomando el JMEV Easy 3, el mismo cuenta con una financiación junto al Banco Santander que permiten financiar un 80% del vehículo y pagar un anticipo de $7.621.992. El resto se puede financiar en 18 cuotas tasa 0 UVA.

Dimensiones, diseño, tecnología e interior

Para empezar, las dimensiones de este vehículo lo ubican dentro del segmento A, una categoría donde actualmente no existe una gran oferta de vehículos. Entre los modelos más reconocidos de este segmento se destacan el mencionado Renault Kwid y el Fiat Mobi.

En ese contexto, las dimensiones de este modelo de la automotriz china son las siguientes:

Largo: 3720 mm

3720 mm Ancho: 1640 mm

1640 mm Alto: 1535 mm

1535 mm Distancia entre ejes: 2390 mm

La posición de manejo es correcta

En materia de diseño exterior, el JMEV Easy 3 apuesta por una estética moderna y hasta futurista para diferenciarse dentro del segmento de los autos de ciudad. A pesar de sus dimensiones compactas, presenta líneas bien marcadas.

Uno de los rasgos más llamativos está en el sector frontal, donde la parrilla incorpora un juego de luces con efecto dinámico que se activa al encender el vehículo. A eso se suman las ópticas de diseño afilado, una carrocería que vendría a ser bitono y elementos que terminan de reforzar su identidad moderna.

En su parrilla frontal incorpora un juego de luces

Una vez dentro, el vehículo se enciende simplemente al presionar el pedal del freno a fondo, ya que no cuenta con botón de arranque. Una de sus principales particularidades es que incorpora una única pantalla de 10,1 pulgadas que reúne tanto la información del tablero instrumental como la de la central multimedia.

Esta central multimedia no dispone de Apple CarPlay ni Android Auto (ni inalámbrico ni vía cable), probablemente uno de los principales puntos en contra del modelo. En su lugar, ofrece una aplicación propia que permite proyectar información del celular en la pantalla, aunque requiere cierto período de adaptación en el uso cotidiano. Tampoco cuenta con comandos físicos más allá del volante, algo propio de los autos de este origen más allá del segmento.

La pantalla es de 10,1 pulgadas

Las butacas son cómodas y la posición de manejo resulta correcta, más allá de que la regulación de los asientos es manual y de que el volante únicamente ajusta en altura. Si bien no cuenta con cargador inalámbrico para celulares (algo lógico considerando que se trata de un vehículo del segmento más accesible del mercado), sí incorpora puertos USB delanteros.

La transmisión se maneja mediante una rueda selectora

Por su parte, en las plazas traseras los adultos no viajan con demasiada comodidad, algo habitual dentro del segmento A y no exclusivo de este modelo. En cambio, para menores o trayectos urbanos cortos, el espacio resulta suficiente.

El espacio en las plazas traseras es escaso, algo propio del segmento

Motorización, seguridad y beneficios

En lo que respecta a la motorización, este modelo incorpora un impulsor eléctrico con componente IGBT y refrigeración líquida, que entrega una potencia máxima de 68 CV y 125 Nm de torque. Cabe destacar que, al tratarse de un vehículo eléctrico, el torque se entrega de manera instantánea y la transmisión automática trabaja con una sola velocidad, algo que se traduce en una conducción suave y ágil, sin los “tironeos” típicos de algunas cajas CVT.

Acelera de 0 a 50 km/h en 4,5 segundos y LA NACION constató que alcanza una velocidad máxima de 126 km/h.

Por su parte, la batería es de 30 kWh y la autonomía (uno de los aspectos más observados en los vehículos electrificados) es de hasta 330 kilómetros. La toma de carga está detrás del logo en la parrilla frontal.

El vehículo tiene una autonomía de 330 kilómetros

Al acelerar desde 0 y hasta aproximadamente los 20 km/h, el auto emite de manera artificial un sonido para advertir al entorno sobre su presencia, ya que de otro modo sería prácticamente silencioso.

Entonces, como se mencionó al principio, se trata de un auto pensado prácticamente en exclusiva para el uso urbano, tanto por sus dimensiones compactas como por su configuración eléctrica y su planteo general. En la ciudad resulta práctico para maniobrar, estacionar y desplazarse en el tránsito diario.

El baúl tiene una capacidad de 250 litros

Además, los vehículos 100% eléctricos cuentan con determinados beneficios que van más allá de este modelo en particular. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires no pagan patente, a diferencia de los híbridos, que acceden a exenciones parciales o temporales. A su vez, los autos eléctricos tampoco pagan peajes en las autopistas porteñas administradas por AUSA y el costo de carga eléctrica resulta considerablemente más económico que el equivalente en combustible.