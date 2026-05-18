Se conocieron las primeras imágenes de una nueva pickup que llega a la Argentina

Volkswagen comenzó a mostrar las primeras piezas concretas de uno de sus proyectos más importantes para la región. La automotriz alemana difundió las primeras imágenes oficiales de la Tukan, su pickup compacta que producirá en Brasil a partir de 2027.

El modelo todavía apareció completamente camuflado, aunque la compañía aprovechó esta primera exhibición pública para confirmar algunos aspectos del proyecto. Entre ellos, uno de los datos más relevantes es que será la primera pickup de la marca construida sobre la plataforma MQB, la arquitectura modular que actualmente utilizan numerosos modelos globales y regionales de la marca.

Se trata de una base ampliamente utilizada dentro del grupo alemán, presente en vehículos como el Volkswagen Polo, el Volkswagen Virtus y el Volkswagen T-Cross. Sin embargo, para este proyecto la automotriz confirmó que realizó adaptaciones específicas para responder a las exigencias de una pickup.

Será la primera pickup de la marca construida sobre la plataforma MQB, aunque se realizaron adaptaciones para lograrlo

Entre esas modificaciones, destacó la incorporación de una suspensión trasera con eje rígido y ballestas, una configuración tradicional dentro del segmento que apunta a priorizar robustez, capacidad de carga y durabilidad en condiciones de uso severas.

La marca sostuvo que esta solución permitirá combinar confort de marcha con aptitudes de trabajo, uno de los puntos centrales para competir en una categoría donde los usuarios suelen buscar un equilibrio entre vehículo recreativo y herramienta laboral.

La marca destacó la incorporación de una suspensión trasera con eje rígido y ballestas

Más allá de los datos técnicos, Volkswagen puso especial énfasis en el aspecto visual de esta primera presentación. El camuflaje artístico fue desarrollado por el equipo de diseño de Volkswagen Brasil y combina referencias culturales brasileñas vinculadas con la música, el fútbol, la naturaleza y la identidad nacional.

La Tukan formará parte del plan de 21 lanzamientos que Volkswagen tiene previsto para América Latina hasta 2028, respaldado por inversiones regionales por US$3700 millones. Su producción ya fue confirmada en la planta de São José dos Pinhais, en el estado brasileño de Paraná.

Su producción ya fue confirmada en la planta de São José dos Pinhais, en el estado brasileño de Paraná

Por posicionamiento, la futura pickup se ubicará por encima de la Volkswagen Saveiro y por debajo de la futura nueva generación de la Volkswagen Amarok, cuya próxima evolución regional será fabricada en la Argentina bajo el denominado Proyecto Patagonia.

Aunque Volkswagen todavía no confirmó oficialmente las motorizaciones, medios brasileños especulan con la utilización de opciones turbo nafteras y posibles variantes electrificadas suaves (MHEV), aprovechando justamente la flexibilidad de la plataforma MQB. Sin embargo, por el momento la compañía evitó brindar precisiones sobre potencia, transmisiones o configuraciones mecánicas.