¿Conviene más comprar un 0km o un usado en agosto 2026? Lo que dicen los especialistas

Mientras que los vehículos nuevos cuentan con el respaldo de la garantía y suelen ofrecer mejores condiciones de financiación, los usados requieren un desembolso inicial menor y permiten acceder a modelos de segmentos superiores con un presupuesto similar.

“Hoy el mercado ofrece oportunidades tanto para quienes buscan un 0km como para quienes prefieren un usado, y la elección depende del perfil de cada comprador”, explicó Julián Lapido, gerente de Marketing de Car One.

En el caso de los vehículos nuevos, uno de los principales atractivos está en las herramientas financieras ofrecidas por las terminales. “Las tasas promocionales, los plazos y las campañas de las terminales hacen que acceder a un vehículo nuevo sea hoy más viable que hace algunos años”, señaló Lapido. En Car One, precisó, el 33,9% de las operaciones de 0km realizadas durante los últimos dos años incluyó algún tipo de financiación.

La situación, sin embargo, no alcanza a todo el mercado por igual. Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), consideró que todavía existe margen para mejorar las condiciones crediticias, especialmente en el segmento de los usados.

Durante julio se patentaron 43.758 vehículos 0km, un 30,3% menos que las 62.818 unidades registradas en el mismo mes de 2025 OATZ To Go FACTORY - Shutterstock

“En financiación se tienen que bajar las tasas y deben aumentar los años de antigüedad de los vehículos para los cuales se puede financiar. Sentimos que las tasas no están acompañando en este momento”, sostuvo.

El usado, una puerta de entrada a segmentos superiores

Para quienes disponen del dinero o necesitan resolver la compra rápidamente, el usado conserva algunas ventajas concretas. “El usado sigue siendo una alternativa muy competitiva para quienes priorizan un menor desembolso inicial, disponibilidad inmediata o la posibilidad de acceder a un segmento superior por un presupuesto similar”, afirmó Lapido.

Lamas coincidió con esa lectura y señaló que la conveniencia del usado se vuelve más evidente entre quienes buscan determinado nivel de confort o equipamiento. “A la persona que está acostumbrada a una serie de características premium le va a convenir comprar un usado”, explicó. Antes de cerrar la operación, sin embargo, es necesario contemplar su estado general, el historial de mantenimiento, el kilometraje, los gastos de transferencia y las eventuales reparaciones.

El crecimiento de la oferta de vehículos nuevos, incluidos modelos de origen chino y de otras procedencias, también comenzó a modificar las referencias de precios. Según Lamas, su ingreso generó que la mayoría de los valores se mantuviera estable y que en algunos usados incluso se registraran bajas. “Los modelos que quedaron fuera de línea respecto del resto del mercado deberán acomodarse progresivamente”, agregó.

Todavía existe margen para mejorar las condiciones crediticias en los autos usados SHUTTERSTOCK - Shutterstock

Este escenario obliga a prestar especial atención al valor de reventa. La llegada de nuevos productos amplía las alternativas disponibles, pero también abre interrogantes sobre la depreciación que tendrán algunas tecnologías y marcas todavía recientes en el país.

El secretario de la CCA puso el foco particularmente en los autos eléctricos. “En Europa y Estados Unidos es muy fuerte la depreciación de los vehículos eléctricos. Hay que ver cómo se da la situación en la Argentina, donde el poder adquisitivo es distinto como para tolerar esa caída del valor al momento de una venta”, señaló.

El 0km, por su parte, gana atractivo para quienes priorizan la garantía de fábrica, quieren reducir la incertidumbre sobre el estado mecánico y pueden aprovechar una financiación promocional. También evita los gastos de mantenimiento que suelen aparecer con mayor frecuencia a medida que un vehículo acumula años y kilómetros. A cambio, demanda generalmente una inversión inicial más alta y obliga a considerar costos asociados, como el patentamiento, el seguro y la depreciación de los primeros años.

Qué muestran las ventas

Los últimos datos reflejan un enfriamiento interanual en ambos mercados, aunque con comportamientos diferentes frente al mes anterior. Durante julio se patentaron 43.758 vehículos 0km, un 30,3% menos que las 62.818 unidades registradas en el mismo mes de 2025. Frente a junio, cuando se habían contabilizado 47.415 operaciones, la baja fue del 7,7%, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En los primeros siete meses del año se patentaron 339.359 vehículos, lo que representa una contracción del 12,8% respecto de las 389.367 unidades del mismo período de 2025. La Toyota Hilux encabezó el ranking de julio, con 2812 patentamientos, seguida por el Fiat Cronos, con 2122, y la Ford Ranger, con 1768.

El 0km gana atractivo para quienes priorizan la garantía de fábrica Freepik

El mercado de segunda mano mostró una evolución mensual algo más favorable. En julio se concretaron 156.810 transferencias de vehículos usados, un 0,85% más que las 155.492 de junio, aunque un 12,57% por debajo de las 179.363 registradas un año antes, de acuerdo con la Cámara del Comercio Automotor.

Entre enero y julio se realizaron 1.048.438 operaciones, un 4,49% menos que las 1.097.767 del mismo período de 2025. El Volkswagen Gol y Trend continuó como el usado más transferido, con 8276 unidades, seguido por la Toyota Hilux, con 5485, y el Chevrolet Corsa y Classic, con 4174.

Para comparar correctamente, los especialistas recomiendan no limitarse al precio publicado. “Lo que vemos es un comprador mucho más racional que el de años anteriores. Analiza el costo total, la financiación, el consumo, la garantía y el valor de reventa antes de tomar una decisión”, resumió Lapido.