Convierten un Lamborghini en un auto que parece un tanque de guerra

No todo es confort, lujo y velocidad. En algunas ciudades o centros urbanos las preocupaciones están más vinculadas a la seguridad, sobre todo para aquellos conductores que están arriba de modelos de lujo y son por naturaleza no solo más caros, sino que también más llamativos.

Para dar una solución a este problema, pero siempre con la mirada puesta en no disminuir el confort o las prestaciones mecánicas, el fabricante estadounidense Rezvani modificó el exclusivo Lamborghini Urus con un agresivo aspecto militar. Además, si se lo hace a pedido, el modelo también puede llegar blindado.

El fabricante de series limitadas con sede en California, buscó apostar por su conocida fórmula, tomar un exclusivo modelo de producción y transformarlo con su característico estilo militar.

En este caso, con el nuevo “Rezvani Knight”, por primera vez se trabajó sobre la base de un modelo italiano: el SUV Lamborghini Urus (en su versión previa a ser electrificado).

El aspecto frontal está rediseñado, donde destacan las modificaciones del capó y cuatro ranuras para los faros LED

El modelo adopta el estilo característico de Rezvani, realizando piezas de carrocería angulosas, marcadas y buscando dar un aspecto fornido. Su frontal está rediseñado, donde destaca el capó con marcadas líneas y cuatro ranuras para los faros LED.

Además, su paragolpes fue recortado y se montó una barra de luces LED montada en el borde delantero del techo. En los laterales se suman nuevos faldones y guardabarros aún más angulares, mientras que en las puertas traseras, los tiradores desaparecen por completo.

La parte trasera también adopta líneas más agresivas con nuevos paneles y el pequeño alerón del techo del modelo original es reemplazado por un gran alerón fijo. Los neumáticos off-road de 33″ están montados sobre llantas de 22″ y sus cuatro caños de escape también fueron rediseñados. Finalmente, la pintura gris mate completa el aspecto de modelo duro que busca brindar la compañía.

El alerón pasó a ser más grande y fijo

Por un costo adicional, todas las nuevas piezas de carrocería de carbono pueden incorporar blindaje, lo que convertiría al Knight en un vehículo a prueba de balas. A eso también se le pueden sumar vidrios antibalas, protección inferior blindada, neumáticos run-flat, defensa de acero, luces de emergencia, sirenas, rociador de gas pimienta, lanzador de humo y suspensión reforzada.

En el interior, el equipo se completa con máscaras antigas, un botiquín de primeros auxilios y un sistema de intercomunicación con el exterior en caso de necesidad.

El interior viene con máscaras antigás

Como es de esperarse, al sumar más peso y modificaciones también hay mejoras bajo el capó. El motor V8 biturbo de 4.0 litros es potenciado hasta los 800 CV, alcanzando el nivel de rendimiento de la nueva versión híbrida Urus SE.

Alcanza los 800 CV de potencia

Como suele hacer la compañía con cada uno de sus modelos, solo se fabricarán 100 unidades del Rezvani Knight, lo que lo convertirá un modelo sumamente exclusivo. El precio base para la conversión es de US$149.000 (el vehículo base debe ser provisto por el cliente).