Una ambulancia solar que recorrió 800 km por Kenia puede convertirse en una clínica sin enchufe 

En una zona rural de Kenia, donde llegar a un centro de salud puede implicar recorrer largas distancias y donde la electricidad se vuelve un desafío, un grupo de estudiantes europeos puso a prueba la idea en vez de trasladar al paciente hasta un hospital, llevar una pequeña clínica hasta el paciente y generar en el lugar la energía necesaria para hacerla funcionar.

El vehículo se llama Stella Juva y fue desarrollado por Solar Team Eindhoven, un equipo integrado por estudiantes vinculados a la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en Países Bajos. Durante agosto recorrió más de 800 kilómetros por Kenia, incluidos caminos de tierra en la región de Narok, para evaluar si una ambulancia impulsada y abastecida con energía solar podría operar en lugares con escasa infraestructura.

La prueba se realizó junto con Amref Health Africa, una de las principales organizaciones sanitarias del continente. Uno de los destinos fue Mosiro, una comunidad donde el centro de salud local no cuenta con conexión a la red eléctrica.

El beneficio que tiene el vehículo es que al detenerse puede desplegar paneles solares adicionales y transformarse en un consultorio móvil, capaz de alimentar distintos equipos médicos sin depender de un enchufe o de un generador externo.

Durante dos días, los responsables encendieron de manera simultánea el equipamiento sanitario previsto para su utilización. Según los resultados informados por Solar Team Eindhoven y Amref, los paneles produjeron durante esa prueba más electricidad que la consumida por los instrumentos médicos mientras el vehículo permanecía estacionado.

La ambulancia eléctrica Stella Juva fue desarrollada por un equipo integrado por estudiantes vinculados a la Universidad Tecnológica de Eindhoven de Países Bajos

Eso no significa que la ambulancia haya producido durante todo el recorrido más energía de la que utilizó para desplazarse, sino que el balance positivo se registró durante el ensayo como clínica móvil. Entre los dispositivos que puede abastecer aparecen un ecógrafo, un equipo portátil de rayos X, un desfibrilador y sistemas de refrigeración para medicamentos y vacunas.

De acuerdo con sus desarrolladores, con la configuración utilizada en Kenia habría sido posible atender alrededor de 200 personas durante los dos días de prueba, aunque en esta instancia no se realizaron consultas con pacientes reales.

Un vehículo pensado para trabajar lejos de la red

El modelo Stella Juva tiene una batería de 50 kWh y utiliza 542 células solares, distribuidas entre el techo y paneles adicionales que se despliegan cuando se estaciona. Pesa alrededor de 1350 kilos y mide cerca de cinco metros de largo.

Sus creadores aseguran que puede alcanzar hasta 715 kilómetros de autonomía sobre asfalto en condiciones solares favorables, mientras que para recorridos fuera de ruta calculan una autonomía media cercana a los 360 kilómetros. Son cifras declaradas por el equipo responsable del proyecto y todavía no corresponden a una prueba independiente normalizada.

Entre los dispositivos que puede abastecer aparecen un ecógrafo, un equipo portátil de rayos X, un desfibrilador y sistemas de refrigeración para medicamentos y vacunas

La propuesta apunta a un problema que excede al transporte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 1000 millones de personas en países de ingresos bajos y medios-bajos dependen de establecimientos sanitarios que carecen de electricidad confiable o directamente no tienen acceso a ella.

La situación es particularmente compleja en África subsahariana, donde alrededor del 15% de los establecimientos sanitarios no tiene electricidad y apenas cuatro de cada diez cuentan con un suministro confiable.

En ese contexto, la energía condiciona desde la iluminación de una sala hasta la conservación de vacunas, el funcionamiento de equipos de diagnóstico o la posibilidad de atender una emergencia durante la noche.