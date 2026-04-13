Cuál es el precio de la Volkswagen Amarok en abril 2026

La Volkswagen Amarok, uno de los modelos más relevantes dentro del segmento de pickups en la Argentina, inició el año con un desempeño aceptable en términos de patentamientos. Durante el primer trimestre se ubicó como la tercera pickup más vendida, con 4490 unidades registradas, aunque esa cifra representa una caída del 40% frente al mismo período del año pasado, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

La baja, sin embargo, no fue exclusiva de este modelo, sino que respondió a una tendencia general del mercado. En el acumulado del primer trimestre se registraron 157.455 patentamientos, lo que implica una disminución del 3,1% en comparación con el mismo período del año anterior, una caída considerablemente menor a la que registró la Amarok. En ese contexto, sus principales competidores también mostraron retrocesos entre enero y marzo: la Toyota Hilux cayó un 9,9% y la Ford Ranger un 26,3%.

Las tres pickups más vendidas registraron caídas en sus ventas durante el primer trimestre

Todos los precios de la Volkswagen Amarok

En parte como respuesta a este escenario, varias automotrices optaron por mantener sin cambios sus listas de precios, y Volkswagen no fue la excepción. De esta manera, la Amarok, uno de los modelos más importantes de la marca en el mercado local, quedó configurada de la siguiente manera para abril (cabe aclarar que a mediados de marzo la automotriz aplicó una baja en los precios de esta camioneta):

4X2:

Trendline TDI MT: $54.980.250

$54.980.250 Comfortline TDI MT: $60.969.000

$60.969.000 Comfortline TDI AT: $66.629.600

$66.629.600 Highline TDI MT: $67.471.000

$67.471.000 Highline TDI AT: $74.071.550

4X4:

Trendline TDI MT: $63.653.650

$63.653.650 Comfortline V6 AT: $79.179.500

$79.179.500 Highline V6 AT: $92.857.600

$92.857.600 Extreme V6 AT: $99.096.300

$99.096.300 Hero V6 AT: $99.096.300

$99.096.300 Black Style V6 AT: $99.370.900

Los precios en abril son los mismos que en marzo

Todo lo que se sabe de la nueva Volkswagen Amarok

La nueva generación de la Amarok ya empezó a tomar forma en la planta de General Pacheco. Volkswagen avanza con las obras de adecuación de la fábrica como parte de una inversión de US$580 millones destinada a desarrollar y producir una nueva pickup que será diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en Sudamérica. El objetivo de la compañía es iniciar su producción en el primer semestre de 2027.

Para dar lugar a este proyecto, la automotriz realizó una reconfiguración industrial en su complejo de la provincia de Buenos Aires: el SUV Taos dejó de producirse en Pacheco y comenzó a importarse desde México. De esta manera, la planta se prepara para convertirse nuevamente en un polo especializado en pickups, con foco en la futura Amarok.

El render oficial que anticipa algunos rasgos estéticos Volkswagen AG

Uno de los ejes de la transformación es la incorporación de nuevos sistemas de producción. Entre ellos se destaca el proceso KTL de cataforesis, una tecnología que aplica la primera capa anticorrosiva a la carrocería mediante inmersión, garantizando mayor durabilidad y calidad estructural. A esto se suman el sistema de inmersión rotativa RoDip y un horno de curado 100% eléctrico alimentado con energía renovable.

En cuanto al producto, la nueva Amarok tomará como punto de partida una plataforma desarrollada en China, proveniente de una pickup de la marca Maxus, perteneciente al grupo SAIC Motor. Sobre esa base, Volkswagen realizará adaptaciones en diseño y puesta a punto para alinearla con sus estándares globales. El modelo tendrá perfil regional y se proyecta una producción anual de entre 70.000 y 80.000 unidades destinadas principalmente al mercado sudamericano.