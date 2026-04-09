Toyota lanza el auto más barato de su historia

En el mercado de autos eléctricos por excelencia, la marca japonesa decidió aumentar su oferta de vehículos con la llegada del bZ3X, un SUV de cinco plazas, que llegará al mercado chino a un precio de unos ¥110.000 (US$15.000). Será un 30% más económico que el sedán bZ3, uno de los tres vehículos eléctricos de gama media y alta que la empresa vende en el país oriental.

La venta del modelo será llevado adelante por la compañía GAC-Toyota, la empresa que opera en conjunto en territorio chino desde el 2004 y en el que cada compañía cuenta con la mitad de la participación. Se ubicara en el segmento C, ya que sus medidas son de 4.600 mm de largo, 1.875 mm de ancho y 1.645 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.765 mm.

En lo que su motorización se refiere, llegará con una única alternativa de potencia de 204 CV, pero se podrá elegir entre tres opciones de alimentación: baterías de 50, 58 y 69 kWh, con supuestas autonomías de 430, 530 y 620 km (aunque el proceso de homologación chino se encuentra muy criticado y se estima que la autonomía real de estos modelos seria menos).

El interior del vehículo eléctrico ofrece una pantalla multimedia de 14,6″ con control por voz y un tablero de 8,8″ para el conductor. El diseño se aleja del tradicional estilo de Toyota para occidente y ceder el protagonismo a un minimalismo y con luces interiores de colores, pensado por supuesto para adaptarse a la demanda oriental. Como la gran mayoría de los modelos de ese mercado, no trae botones físicos y todos los ajustes se llevan adelante por medio de la consola. Como agregado, los asientos delanteros y traseros son totalmente abatibles para crear un espacio de casi tres metros de largo, en el caso de que se requiera transportar carga o tener mayor espacio.

El lanzamiento a la venta del Toyota bZ3X

Además, las versiones que empiezan en los US$20.700 (las dos más equipadas) cuentan con el sistema de conducción inteligente Momenta 5.0 de la marca, que cuenta con 25 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems —sistemas avanzados de asistencia al conductor—), entre las que se incluyen: piloto automático en ruta, estacionamiento por control remoto, asistente en tráfico y la series de control de puntos ciegos.

El bZ3X está basado en la plataforma AEP 3.0, que es la misma que emplea el modelo de GAC Aion V que se ofrece en China y que algunos medios especulan podría llegar al mercado europeo. El fabricante japonés asegura que en una hora recibió más de 10.000 pedidos para la preventa del vehículo y se va transformando de a poco en un acierto de marca.