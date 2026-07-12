Cuál es el precio de la Volkswagen Amarok en julio 2026

La pickup de la automotriz alemana fue el único modelo que mantuvo sus precios sin cambios en julio: cuánto cuesta cada versión
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La Volkswagen Amarok, uno de los modelos más importantes del segmento de las pickups en la Argentina y que se prepara para despedirse tal como la conocemos ante la llegada de una nueva generación, cerró un buen primer semestre en materia de ventas.
Esta chata, producida en Pacheco, provincia de Buenos Aires, acumuló 8088 patentamientos durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, esa cifra representó una caída del 40,8% frente al mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Precios de la Volkswagen Amarok en julio
Si bien Volkswagen aplicó un incremento del 2% al resto de su gama, la Amarok fue la única excepción y mantuvo sin cambios los precios de lista de todas sus versiones respecto del mes anterior:
4X2:
- Trendline TDI MT: $51.929.800
- Comfortline TDI MT: $59.569.000
- Comfortline TDI AT: $63.546.250
- Highline TDI MT: $64.236.050
- Highline TDI AT: $70.458.850
4X4:
- Trendline TDI MT: $61.894.950
- Comfortline V6 AT: $73.301.700
- Highline V6 AT: $86.397.750
- Extreme V6 AT: $92.427.900
- Hero V6 AT: $92.427.900
- Black Style V6 AT: $93.430.750
Todo lo que se sabe de la nueva Volkswagen Amarok
La nueva generación de la Amarok ya empezó a tomar forma en la planta de General Pacheco. Volkswagen avanza con las obras de adecuación de la fábrica como parte de una inversión de US$580 millones destinada a desarrollar y producir una nueva pickup que será diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en Sudamérica.
El objetivo de la compañía es iniciar su producción en el primer semestre de 2027 (su lanzamiento está previsto para marzo o abril).
Para dar lugar a este proyecto, la automotriz realizó una reconfiguración industrial en su complejo de la provincia de Buenos Aires: el Taos, por ejemplo, dejó de producirse en Pacheco y comenzó a importarse desde México. De esta manera, la planta se prepara para convertirse nuevamente en un polo especializado en pickups, con foco en la futura Amarok.
En cuanto al producto, Volkswagen todavía mantiene en reserva gran parte de sus características. Hasta el momento, sólo confirmó que la nueva Amarok será desarrollada en conjunto con la automotriz china SAIC, en el marco de la alianza estratégica que ambas compañías mantienen desde hace más de 40 años.
Gracias a esa colaboración, estará disponible tanto con motorizaciones convencionales como híbridas enchufables. Además, estrenará una carrocería de diseño exclusivo para Volkswagen y abandonará la tradicional arquitectura con cabina y caja separadas.
“Es una producción local con una integración muy alta. El vehículo es un Volkswagen con desarrollo, ADN e ingeniería Volkswagen, realizado en conjunto con nuestro joint venture en China, que es nuestro socio desde hace 45 años”, comentó Marcellus Puig, CEO de Volkswagen Group Argentina, semanas atrás.
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