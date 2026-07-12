Cuál es el precio de la Volkswagen Amarok en julio 2026

La Volkswagen Amarok, uno de los modelos más importantes del segmento de las pickups en la Argentina y que se prepara para despedirse tal como la conocemos ante la llegada de una nueva generación, cerró un buen primer semestre en materia de ventas.

Esta chata, producida en Pacheco, provincia de Buenos Aires, acumuló 8088 patentamientos durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, esa cifra representó una caída del 40,8% frente al mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Volkswagen, hoy, festeja haber producido 800.000 unidades en la Argentina @fedefroullet

Precios de la Volkswagen Amarok en julio

Si bien Volkswagen aplicó un incremento del 2% al resto de su gama, la Amarok fue la única excepción y mantuvo sin cambios los precios de lista de todas sus versiones respecto del mes anterior:

4X2:

Trendline TDI MT: $51.929.800

$51.929.800 Comfortline TDI MT: $59.569.000

$59.569.000 Comfortline TDI AT: $63.546.250

$63.546.250 Highline TDI MT: $64.236.050

$64.236.050 Highline TDI AT: $70.458.850

4X4:

Trendline TDI MT: $61.894.950

$61.894.950 Comfortline V6 AT: $73.301.700

$73.301.700 Highline V6 AT: $86.397.750

$86.397.750 Extreme V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Hero V6 AT: $92.427.900

$92.427.900 Black Style V6 AT: $93.430.750

La Volkswagen Amarok más económica parte desde los $51.929.800 @fedefroullet

Todo lo que se sabe de la nueva Volkswagen Amarok

La nueva generación de la Amarok ya empezó a tomar forma en la planta de General Pacheco. Volkswagen avanza con las obras de adecuación de la fábrica como parte de una inversión de US$580 millones destinada a desarrollar y producir una nueva pickup que será diseñada, desarrollada y fabricada íntegramente en Sudamérica.

El objetivo de la compañía es iniciar su producción en el primer semestre de 2027 (su lanzamiento está previsto para marzo o abril).

Para dar lugar a este proyecto, la automotriz realizó una reconfiguración industrial en su complejo de la provincia de Buenos Aires: el Taos, por ejemplo, dejó de producirse en Pacheco y comenzó a importarse desde México. De esta manera, la planta se prepara para convertirse nuevamente en un polo especializado en pickups, con foco en la futura Amarok.

Se confirmó que el motor V6 no estará presente en la próxima generación Volkswagen AG

En cuanto al producto, Volkswagen todavía mantiene en reserva gran parte de sus características. Hasta el momento, sólo confirmó que la nueva Amarok será desarrollada en conjunto con la automotriz china SAIC, en el marco de la alianza estratégica que ambas compañías mantienen desde hace más de 40 años.

Gracias a esa colaboración, estará disponible tanto con motorizaciones convencionales como híbridas enchufables. Además, estrenará una carrocería de diseño exclusivo para Volkswagen y abandonará la tradicional arquitectura con cabina y caja separadas.

“Es una producción local con una integración muy alta. El vehículo es un Volkswagen con desarrollo, ADN e ingeniería Volkswagen, realizado en conjunto con nuestro joint venture en China, que es nuestro socio desde hace 45 años”, comentó Marcellus Puig, CEO de Volkswagen Group Argentina, semanas atrás.