Los trucos que hacen en el lugar más frío del mundo para poder usar el auto

En Siberia, que es parte del territorio Ruso, el termómetro llega a temperaturas de -50º Celsius con facilidad. Por estar muy cerca del Círculo Polar Ártico, la nieve es una constante durante prácticamente todo el año.

En las redes sociales circulan videos de personas que encienden sus autos a temperaturas muy bajas, en donde los motores sufren cada vez que cobran vida. En Siberia, el clima extremo de esta región hace que los autos queden congelados en pocos minutos.

En Chukotka los autos al aire libre quedan cubiertos y con el motor encendido Andrei Stepanov - Shutterstock

Para evitar esto, la gente de Siberia toma algunas precauciones. Para empezar, instala un segundo parabrisas junto con otros materiales en las ventanas, para evitar que se congelen, incluso con el uso de calefacción. La costumbre de esa región es llevar una capota térmica en el techo mientras se conduce pues al llegar a su destino, el auto se cubre con ella.

En el norte de Siberia dejan los autos encendidos para evitar que se congelen los motores Andrei Stepanov - Shutterstock

Por otro lado, jamás se apaga el motor. En provincias como Chukotka, la más al norte de Siberia, los habitantes que no tienen estacionamientos techados, a los que no les queda otra que dejar sus autos al aire libre, los dejan cubiertos en dicha capota, y con el motor encendido.

De esta manera evitan que el motor y transmisión se congelen por completo. Cabe aclarar, cierran los seguros con la segunda llave mientras la otra está en el interior. De acuerdo al sitio Russia Beyond, la transmisión CVT de un dueño de Toyota Yaris se congela cuando el termómetro baja de los -40º Celsius, mientras que las llantas adoptan una forma cuadrada por el hielo. Sin embargo, después de algunos kilómetros, ambas partes regresan a su estado natural.

Para que no los roben cierran los seguros con la segunda llave mientras la otra está en el interior Andrei Stepanov - Shutterstock

Los conductores adoptan este tipo de prácticas preventivas durante alrededor de siete meses, hasta que llega la primavera y las temperaturas empiezan a subir gradualmente.

Siberia está también muy cerca de China y Japón, por lo que autos de estos orígenes son los favoritos de los habitantes de Siberia.

Es común ver vehículos de las marcas Toyota, Suzuki o Nissan, pero también manejan autos rusos, de la firma Lada, conocidos por ser buenos 4X4. Esta marca data de la época soviética pero en 2008, Renault adquirió 25% de la empresa pero hace un par de meses la dejó por los conflictos con Ucrania.