Los secretos de la automotriz que vende más autos en cuotas

Si bien el mercado de vehículos 0km acumuló una baja del 9,9% en el primer semestre, producto de los 294.181 patentamientos de este año, las operaciones financiadas continúan sosteniendo buena parte de la demanda.

De acuerdo con el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), hasta mayo el 42,4% de los patentamientos se realizaron mediante algún instrumento de crédito. En números, fueron 116.087 unidades financiadas sobre un total de 273.819 vehículos registrados.

En ese contexto, Peugeot se posicionó como la automotriz con la mayor proporción de ventas financiadas, ya que el 75% de las unidades que patentó se comercializaron mediante algún tipo de crédito. Con el objetivo de mantener ese desempeño, la marca dio a conocer sus propuestas de financiación para este séptimo mes del año.

En primer lugar, ofrece una “Tasa Express” para toda la gama (es decir, todos sus vehículos), con una tasa 0 y un plazo de hasta 24 meses, que permite financiar hasta $20.000.000.

A su vez, el SUV 2008 cuenta con una línea exclusiva que posibilita financiar hasta $40.000.000 en 36 meses, con una tasa nominal anual (TNA) del 19,9%.

Por otro lado, toda la gama dispone de una línea de financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses. En tanto, los modelos Boxer, 3008, 408 y 5008 acceden a las mismas condiciones, aunque con un monto máximo financiable de $45.000.000.

Como complemento, la automotriz también ofrece créditos UVA a 36 meses con tasa 0, que permiten financiar hasta $30.000.000 para cualquiera de los modelos de la gama.

Los precios de Peugeot para julio

Para este mes, que da inicio al segundo semestre del año, la firma del león aplicó un incremento promedio del 5,5% en su gama de vehículos, por lo que la lista de precios quedó configurada de la siguiente manera:

Peugeot 208 Active MT: $33.200.000

$33.200.000 Peugeot 208 Allure MT: $39.570.000

$39.570.000 Peugeot 208 Allure AT: $41.610.000

$41.610.000 Peugeot 208 Allure Pack T200: $43.350.000

$43.350.000 Peugeot 208 GT T200: $45.700.000

Peugeot 208

Peugeot 2008 Active T200: $48.660.000

$48.660.000 Peugeot 2008 Allure T200: $52.780.000

$52.780.000 Peugeot 2008 GT T200: $56.470.000

Peugeot 2008

Peugeot 408 GT: $74.650.000

Peugeot 408

Peugeot 3008 GT: $77.940.000

Peugeot 3008

Peugeot 5008 GT: $82.230.000

Peugeot 5008

Peugeot Partner Van L2 HDi 92: $41.000.000

Nueva Peugeot Partner IGNACIO ARNEDO

Peugeot Boxer L2H2 HDi 140: $69.840.000

$69.840.000 Peugeot Boxer L3H2 HDi 140: $75.090.000

Peugeot Boxer

Peugeot Expert L3 HDi 150: $57.500.000

$57.500.000 Peugeot Expert L3 HDi 150 6P: $62.960.000