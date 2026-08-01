Cuál es el segmento de autos que creció un 340% en el primer semestre y lanzó 58 modelos

Mientras los patentamientos totales de vehículos 0 km en la Argentina acumularon una caída del 11,1% en el primer semestre, las ventas de modelos híbridos y eléctricos avanzaron en la dirección contraria, con un crecimiento del 339,4% interanual.

Entre enero y junio se patentaron 42.238 vehículos livianos electrificados, frente a los 9613 registrados durante el mismo período de 2025. De esta manera, el volumen alcanzó una participación del 15,2% sobre el mercado total, según el último informe de electromovilidad elaborado por el Sistema de Información y Estadística del Mercado Automotor (Siomaa).

El crecimiento, sin embargo, no fue uniforme. El universo de vehículos electrificados comprende tecnologías diferentes, desde los modelos que utilizan un pequeño sistema eléctrico como asistencia hasta aquellos que pueden circular sin consumir combustible.

Los híbridos todavía dominan

Los híbridos convencionales o no enchufables —identificados por la sigla HEV— continuaron siendo la tecnología más elegida. En el semestre acumularon 23.222 patentamientos y representaron el 55% de las operaciones.

Estos vehículos combinan un motor de combustión con uno o más motores eléctricos, pero no necesitan conectarse a una fuente externa. La batería se recarga mediante el propio funcionamiento del vehículo y la recuperación de energía durante las desaceleraciones y frenadas.

Los híbridos convencionales continuaron siendo la tecnología más elegida con un 55% de participación

Pese a mantener el liderazgo, su participación comenzó a reducirse frente al avance de las alternativas enchufables. Los híbridos plug-in o PHEV se ubicaron por primera vez como la segunda tecnología más vendida, con 8979 unidades y el 21% del mercado electrificado.

Su crecimiento fue del 5886% frente al primer semestre de 2025, cuando apenas se habían patentado 150 unidades. A diferencia de los híbridos convencionales, cuentan con baterías de mayor capacidad que pueden cargarse mediante la red eléctrica y permiten realizar una parte de los recorridos sin encender el motor de combustión.

Changan CS55 Plus PHEV

En tercer lugar quedaron los Mild Hybrid o híbridos ligeros, con 6160 patentamientos, una participación del 15% y un crecimiento interanual del 281,4%. En estos modelos, el sistema eléctrico asiste al motor térmico para reducir el consumo, pero no puede impulsar por sí solo al vehículo.

Los Mild Hybrid tuvieron una participación del 15%

Los eléctricos puros, por su parte, sumaron 3877 unidades. Aunque todavía representan apenas el 9% de los electrificados, sus patentamientos aumentaron un 884% frente a las 394 unidades del mismo período de 2025.

Aunque todavía representan apenas el 9% de los electrificados, sus patentamientos aumentaron un 884% Freepik

Cuáles fueron los electrificados más vendidos

La expansión del segmento también modificó el ranking. El Ford Territory fue el vehículo electrificado más patentado de la Argentina durante el primer semestre, con 4903 unidades. Además de encabezar la clasificación general, concentró el 21% de las ventas entre los híbridos convencionales.

El Toyota Corolla Cross, que durante los últimos años había dominado ampliamente esta categoría, quedó en segundo lugar con 4098 unidades y registró una caída interanual del 15,4%. El podio lo completó el BAIC BJ30, con 3702 patentamientos y un crecimiento del 3147,4%.

El BAIC BJ30 tuvo un crecimiento interanual del 3147,4%

Detrás se ubicaron dos híbridos enchufables de BYD: el Atto 2, con 2554 unidades, y el Song Pro, con 2502. Luego aparecieron el Toyota Yaris Cross, con 2237, y el BYD Dolphin Mini, que con 2182 unidades fue el eléctrico puro más vendido.

La llegada de nuevos jugadores redujo la concentración en algunas categorías. En el primer semestre de 2025, el Corolla Cross y el Corolla reunían cerca del 88% de las ventas de híbridos convencionales. Un año después, los seis modelos más patentados explicaron alrededor del 77%.

La situación es diferente entre los eléctricos puros. El Dolphin Mini concentró el 56% del segmento y el BYD Yuan Pro otro 18%. Es decir, dos modelos de la misma marca reunieron cerca de tres de cada cuatro operaciones. También existe una fuerte concentración entre los híbridos enchufables, donde el BYD Atto 2, el BYD Song Pro, el Chevrolet Captiva y el Changan CS55 explicaron conjuntamente el 88% de los patentamientos de esa tecnología.

El Dolphin Mini concentró el 56% del segmento de los eléctricos

El impulso de los autos chinos

El desembarco de modelos provenientes de China fue uno de los principales factores detrás del crecimiento. Según el informe, ese origen reunió las tasas de expansión más altas en las cuatro tecnologías analizadas. Los vehículos fabricados en China representaron el 92% de los eléctricos puros, el 91% de los híbridos enchufables y el 53% de los híbridos convencionales. En los mild hybrid, su participación fue del 31%.

Esta expansión estuvo acompañada por una ampliación considerable de la oferta. En el primer semestre de 2025 se habían comercializado 87 modelos electrificados en la Argentina, pero solo un año después la cantidad ascendió a 145.

Los vehículos fabricados en China representaron el 92% de los eléctricos puros Archivo

Solo durante los primeros seis meses de 2026 se incorporaron 50 modelos: 19 eléctricos, 17 híbridos enchufables, nueve mild hybrid y cinco híbridos convencionales. El 72% de las novedades, por lo tanto, correspondió a vehículos eléctricos o con capacidad de carga externa.

La composición de los lanzamientos todavía no coincide con la de la demanda. La mayor parte de las novedades se concentra en las tecnologías enchufables, pero los híbridos convencionales continúan explicando más de la mitad de las ventas.

El efecto del arancel cero

El crecimiento del segmento de los electrificados se da como consecuencia del régimen establecido por el Decreto 49/2025. Este implementó una normativa que permite importar vehículos con estas tecnologías provenientes de países extrazona con un arancel del 0%, siempre que su valor FOB no supere los US$16.000.

El programa contempla un cupo anual de 50.000 unidades, adjudicado mediante licitaciones. Para 2026 se asignaron 19.280 vehículos a terminales automotrices y 30.720 a importadores. También se reasignó un remanente de 9856 unidades que no había sido utilizado durante 2025. Además, el Decreto 44/2026 amplió el régimen de cinco a 18 posiciones arancelarias e incorporó a los Mild Hybrid, lo que extendió la cantidad de productos con posibilidades de acceder al beneficio.

El crecimiento el segmento de electrificados se apoya en el cupo anual de 50.000 unidades sin arancel dispuesto por el Gobierno TOMAS CUESTA - AFP

Según el informe, de cara al cupo de 2027, el Gobierno analiza elevar el límite FOB de US$16.000 para habilitar modelos de mayor valor y modificar la distribución de las unidades entre terminales e importadores.

El límite de la infraestructura

La oferta de vehículos eléctricos creció con mayor rapidez que su participación en las ventas. El informe atribuye esa brecha principalmente a la infraestructura de carga disponible y no a la falta de modelos.

En la Argentina habría alrededor de 260 puntos de carga públicos o semipúblicos, equivalentes a 3,5 cada 100 vehículos electrificados. En Chile, la relación señalada por el documento es de ocho cargadores cada 100 unidades. Además, solo el 15% de los puntos instalados en el país permitiría realizar cargas rápidas.

En la Argentina habría alrededor de 260 puntos de carga públicos o semipúblicos, según el informe Archivo

El crecimiento del segmento abre así una segunda etapa. Después del salto inicial favorecido por los beneficios arancelarios y la llegada de nuevas marcas, la competencia comenzará a depender cada vez más de los precios, el posicionamiento, la infraestructura y la capacidad de ofrecer repuestos y servicios de posventa.