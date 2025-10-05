Cuál es la mejor época del año para comprar un auto nuevo

Cuando llega un auto nuevo al mercado es común querer adquirirlo lo más pronto posible. Sin embargo, a veces es mejor esperar un poco para comprarlo a un precio más bajo. Y es que hay una época del año donde las concesionarias suelen ofrecer descuentos y ofertas para los vehículos y muchos de ellos son modelos recientes.

De acuerdo con la plataforma financiera NerdWallet, las concesionarias tienen que cumplir objetivos de ventas mensuales o trimestrales. Por eso, al final del mes activan ofertas que pueden ayudar a conseguir un auto nuevo.

Para cazar uno de esos descuentos, la plataforma recomienda monitorear los precios desde el inicio del mes hasta los últimos días, lo que ayuda a saber si la rebaja vale la pena conforme al presupuesto. Sin embargo, dicha estrategia depende de que las concesionarias hayan cumplido o no su objetivo de ventas, por lo que no se puede hablar de un mes exacto.

Si la concesionaria cuenta con un buen nivel de ventas o no es otra clave Shutterstock

Por otra parte, el blog de la aseguradora BBVA señala que hay meses específicos para adquirir un auto nuevo, independientemente de las ofertas y descuentos. Dentro de su calendario, marca el inicio del otoño como la mejor fecha para empezar a buscar una buena oferta, pero, ¿a qué se debe?

La industria automotriz termina su año comercial a partir del 1° de septiembre, momento en que las concesionarias y fabricantes comienzan a liquidar los modelos del año anterior para empujar los nuevos.

Asimismo, la empresa Concesionarias de Autos indica que este periodo de rebajas se puede extender hasta noviembre. Mientras que diciembre puede no ser una buena idea por los gastos que implican las festividades de la temporada.

Según una aseguradora el inicio de otoño es la mejor fecha para empezar a buscar una buena oferta Shutterstock

Para encontrar ofertas y precios de autos, una primera idea es monitorear los precios en sitios especializados, desde los que pertenecen a los fabricantes como tiendas de compraventa de usados.

Es importante también recordar que cada vez que hay un lanzamiento, por ejemplo de los autos modelo 2025, los anteriores tienden a bajar de precio. Así que se debe prestar atención a este tipo de anuncios en las redes sociales de las marcas.

Por último, los expertos recomiendan hacer una búsqueda integral de las necesidades y no solo centrarse en el precio antes de adquirir un auto nuevo.