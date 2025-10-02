Confirman cambios en la resolución de multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

Las infracciones de tránsito suelen convertirse en un dolor de cabeza para cualquier conductor. En esa línea, para agilizar el trámite, el Gobierno porteño puso en marcha una plataforma que permite resolverlas de manera virtual a través de una videollamada.

El sistema funciona a través de Boti, el chatbot oficial de la Ciudad, disponible en WhatsApp al número 11-5050-0147. Al enviar las palabras clave “multa” o “infracciones”, el asistente guía al usuario con distintas opciones como “Revisar multas”, “Cómo pagar” o “Turno virtual”.

Tras ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo, se puede agendar una audiencia online para realizar un descargo sin necesidad de acercarse a una sede comunal. Eso sí: al igual que en la modalidad presencial, quienes opten por esta vía pierden el beneficio del 50% de descuento por pago voluntario.

El nuevo método es a través de una videollamada

En lo que refiere al horario de atención, este servicio está disponible de lunes a viernes de 8 a 20 horas y se puede acceder desde cualquier dispositivo. A su vez, en la videollamada con el controlador es necesario que la persona presente un documento válido.

La audiencia tiene una duración máxima de 20 minutos y afirman que "el fin es garantizar el derecho de defensa de cada vecino y la posibilidad de presentar un descargo y pruebas".

Una vez que se finaliza la videollamada, se arma un acta y se dicta la resolución correspondiente, que será incorporada al expediente electrónico del caso. Uno de los puntos más importantes es que todo queda grabado en video.

Otra aclaración pertinente es que a las audiencias virtuales sólo pueden acceder quienes tengan multas de tránsito pendientes para abonar y, antes de desplegar la oferta de turnos disponibles, el sistema envía un aviso para quienes no quieran perder el beneficio del pago voluntario, no cuenten con documentación de respaldo para efectuar un descargo o no deseen resolver todas sus actas en la audiencia con el controlador.

La audiencia tiene un máximo de 20 minutos Archivo

“Seguimos simplificando trámites en la Ciudad. El tiempo de las personas es valioso y estas audiencias virtuales nos aseguran no solo ahorrar tiempo sino también un menor costo operativo para el Estado, ya que se descomprime el sistema presencial”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El origen de esta medida

Esta iniciativa fue propulsada por el Ministerio de Justicia porteño en conjunto con la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, y se encuadra en las políticas de digitalización y simplificación de trámites que promueve la actual gestión.

“Nuestro objetivo es que este sistema de videollamadas se convierta en nuestro principal canal de atención para ofrecerle al vecino una experiencia más simple y previsible, y para que sea más ágil la resolución de las audiencias con un controlador de faltas”, dijo el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia.

En una sintonía similar, el secretario de Innovación y Transformación Digital, Raúl Piola, comentó: “Esta implementación representa un avance significativo en materia de simplificación de trámites, optimizando la gestión a partir del ahorro de tiempo y recursos, mejorando la experiencia de las personas al poder resolver sus infracciones desde cualquier lugar”.