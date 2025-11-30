Cuáles son las funciones ocultas de Google Maps que pocos conocen

Google Maps, la aplicación de navegación más utilizada globalmente, esconde un arsenal de 22 herramientas que van más allá de su uso básico, transformando la experiencia de conducir.

Estas herramientas, diseñadas para optimizar la eficiencia, seguridad y comodidad en en el viaje, abarcan desde la planificación previa hasta la llegada al destino, demostrando que su potencial a menudo permanece inexplorado.

Para la planificación, la aplicación permite “establecer la hora de salida” con precisión, calculando el momento ideal de partida según el tráfico en tiempo real y la hora de llegada deseada. Además, prioriza la economía al ofrecer “rutas que ahorran combustible”, donde el usuario puede activar esta opción y especificar el tipo de motor de su vehículo para una navegación más eficiente.

Google Maps también cuneta con los horarios y concurrencias de los restaurantes, bares y otros puntos públicos

La organización de trayectos largos facilita también la opción de encender la “planificación de escalas”, permitiendo añadir estaciones de servicio, restaurantes, hoteles u otros puntos de interés.

Esta función se potencia con las “escalas impulsadas por IA”, que sugieren automáticamente paradas adecuadas considerando los horarios habituales y clima. A su vez, para poder mantener la continuidad del servicio, es posible que los usuarios seleccionen la opción “guardar mapas sin conexión” de áreas específicas, asegurando la navegación sin internet.

La app trabaja hace un tiempo con IA generativa conversacional para descubrir lugares GOOGLE - GOOGLE

Durante la conducción, la aplicación se encarga de mantener al usuario informado y seguro. Ofrece: “actualizaciones de rutas en vivo”, si surge una opción más rápida y un “asistente de carril” que indica la vía correcta en bifurcaciones complejas, visible en pantallas compatibles como Android Auto o CarPlay.

Para un control de seguridad esencial, incluye la “visualización del límite de velocidad y el velocímetro”. En entornos desafiantes, optimiza la navegación con su “función de túnel y sensor”, utilizando datos del smartphone para mantener la posición en zonas sin señal GPS. Para una orientación más intuitiva, se beneficia de la “navegación por edificios emblemáticos”, que usa puntos de referencia conocidos.

El estacionamiento, una preocupación urbana, se simplifica con varias herramientas, por más que no tenga un funcionamiento tan adaptado en muchas partes del mundo. Antes de llegar, Google Maps ayuda a “evaluar la situación de estacionamiento” en el destino, mostrando entre las alternativas si es “fácil”, “moderado” o “difícil”.

La compañía está trabajando para ofrecer un servicio que indique las plazas disponibles de estacionamiento en la vía pública Shutterstock - Shutterstock

Una vez estacionado, permite “guardar la ubicación del vehículo”, añadiendo fotos o notas. El sistema detecta automáticamente cuándo se ha estacionado y ofrece un “sendero desde el estacionamiento hasta el destino final”. Además, para 2025, la “predicción de estacionamiento mejorada con datos en tiempo real”, probada en ciudades europeas, promete indicar plazas disponibles, aunque todavía no se sabe cuándo llegará a la región.

En cuanto a la conectividad y la experiencia del usuario, la aplicación integra el “control de música en el sistema de navegación”, compatible con plataformas como Spotify. La “vista inmersiva” ofrece una previsualización 3D de la ruta en ciudades específicas de Europa con edificios realistas. El “modo oscuro” puede activarse permanentemente para reducir el deslumbramiento y ahorrar batería.

La inteligencia artificial de Google, Gemini, juega un rol clave potenciando los otros productos de la compañía como Maps Shutterstock - Shutterstock

La función de “compartir ubicación en tiempo real” sirve para coordinar encuentros o informar sobre un retraso también utilizada por los usuarios en WhatsApp. La inteligencia artificial también mejora la interacción con el “control de voz con IA para comandos de ruta complejos” a través de Gemini, permitiendo consultas más naturales.

Finalmente, Google Maps se adapta a necesidades específicas y a la evolución del transporte. Ofrece un “mejor apoyo a los autos eléctricos”, planificando paradas de carga según la batería y mostrando cargadores rápidos, incluso sugiriendo los más eficientes en climas fríos.

También tiene un apartado con las estaciones de carga para vehículos eléctricos en los países donde estos están más difundidos Seth Wenig - AP

Para los viajeros que combinan modos de transporte, la “navegación optimizada para rutas mixtas” sugiere combinaciones de auto, transporte público y a pie. Además, para viajes largos en dispositivos compatibles, existe un “modo de ahorro de energía” que reduce la carga de la pantalla. En resumen, estas son las herramientas que se pueden utilizar en Google Maps y no todos los usuarios conocen: