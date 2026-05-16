El nuevo Volkswagen Golf GTI rompió un récord en velocidad

El Volkswagen Golf GTI Edición 50 Aniversario se ha convertido en el auto de producción con tracción delantera más rápido de la historia del circuito Nürburgring Nordschleife, completando los 20,8 kilómetros de la pista alemana en 7 minutos y 44,523 segundos. El logro fue publicado por el diario portugués “El Economista” y supera el récord anterior del Honda Civic Type R, que había registrado 7 minutos y 44,881 segundos.

El tiempo fue logrado por el piloto de pruebas y desarrollo de Volkswagen, Benjamin Leuchter, quien fue el responsable de llevar al límite la edición conmemorativa del GTI en uno de los circuitos más exigentes del automovilismo mundial. Además de batir el récord entre los modelos de tracción delantera, el coche también se convirtió en el Volkswagen de producción más rápido en dar una vuelta al Nürburgring.

La edición especial del 50 aniversario del GTI ofrece 325 CV, acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 270 km/h. Para lograr este rendimiento récord, el fabricante alemán preparó el modelo con ajustes específicos del chasis, suspensión rebajada y control de crucero adaptativo DCC de serie.

Las llantas son de 19 pulgadas Volkswagen España

El vehículo utilizado en la vuelta histórica también contaba con el paquete opcional “GTI Performance 50th Anniversary”, que añade un escape ligero de titanio, llantas forjadas de 19 pulgadas y neumáticos semi-slick Bridgestone Potenza Race, así como una configuración más enfocada al uso en pista.

Según “El Economista”, Benjamin Leuchter destacó el equilibrio del hatchback durante la vuelta rápida en Nürburgring, conocido por sus bruscos cambios de elevación y su trazado irregular. “El coche mantuvo un manejo neutro y absorbió muy bien las variaciones de la pista”, afirmó el piloto.

Se vendieron más de 2,5 millones de unidades del GTI en todo el mundo Volkswagen España

Volkswagen define este modelo como el Golf GTI de producción más potente y dinámico jamás fabricado. La edición conmemorativa celebra el 50 aniversario del nombre GTI, creado en 1976 y convertido en uno de los nombres más emblemáticos de la industria automotriz.

A lo largo de cinco décadas, se han vendido más de 2,5 millones de unidades del GTI en todo el mundo. Con el nuevo récord en Nürburgring, el fabricante alemán aprovecha esta edición especial para celebrar la historia de este deportivo compacto.