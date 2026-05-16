Cómo es el Ferrari Monza SP2, un superdeportivo sin parabrisas valorado en más de US$1,8 millones

Ferrari presentó el Monza SP2 como un homenaje moderno a los autos de carreras de la marca de la década de 1950, pero el modelo pronto se convirtió en uno de los automóviles más raros, caros y exclusivos del mundo. Producido en edición limitada, este lujoso “barchetta” llama la atención por su diseño radical sin parabrisas convencional y su motor V12 de 810 caballos de fuerza.

Lanzado en 2018, el Monza SP2 forma parte de la línea “Icona”, creada por Ferrari para reinterpretar modelos históricos con tecnología actual. El auto se inspira en los clásicos autos de carreras del fabricante italiano, como el 750 Monza y el 250 Testarossa.

Acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos

El modelo utiliza un motor V12 atmosférico de 6,5 litros derivado del Ferrari 812 Superfast. Según el fabricante, el auto acelera de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y supera los 300 km/h de velocidad máxima.

La característica más distintiva del Monza SP2 es su diseño. Este superdeportivo no tiene parabrisas tradicional. Para reducir el impacto del viento durante la conducción, Ferrari desarrolló un sistema llamado “Virtual Wind Shield”, que dirige el flujo de aire por encima del conductor y el pasajero.

El valor original es de €1,5 millones

El interior presenta un acabado minimalista, con un amplio uso de fibra de carbono y controles inspirados en la Fórmula 1. Los asientos están integrados en la estructura del coche, reforzando la idea de una experiencia similar a la de un coche de carreras.

Ferrari fabricó tan solo 499 unidades de la familia Monza, incluyendo las versiones SP1 y SP2. Su precio original rondaba los €1,5 millones.

Más allá de su rendimiento, la exclusividad del Monza SP2 lo ha convertido en una pieza de colección muy codiciada. Muchos compradores fueron invitados directamente por Ferrari para adquirir el vehículo, que ahora es considerado una pieza de colección por el fabricante italiano.