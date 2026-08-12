Llega a la Argentina un nuevo SUV chino de siete plazas que reemplaza a un conocido local

DFSK presentó en la Argentina el nuevo Glory 600, un SUV de siete plazas que reemplaza al Glory 580 dentro de la oferta local de la marca china. El modelo es importado y comercializado por el Grupo Corven, llega inicialmente en una única configuración y tiene un precio de lanzamiento de US$31.000.

El Glory 600 mide 4,72 metros de largo, 1,865 m de ancho y 1,71 m de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,785 metros. Su despeje mínimo es de 200 milímetros y el tanque de combustible tiene una capacidad de 58 litros.

Mide 4,72 metros de largo, 1,865 m de ancho y 1,71 m de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,785 metros

El habitáculo dispone de siete asientos distribuidos en tres filas, con una configuración 2+3+2. La segunda fila puede regularse longitudinalmente y modificar la inclinación de los respaldos, además de rebatirse en proporción 60/40. La tercera, por su parte, se pliega 50/50.

Motor turbo y caja automática

La principal novedad frente a su antecesor se encuentra en la mecánica. El nuevo SUV utiliza un motor naftero turbo de 1.5 litros, con inyección directa, que entrega 184 CV y 300 Nm de torque. Se combina con una transmisión automática de seis velocidades y tracción delantera.

A su vez, ofrece tres programas de conducción: Eco, Normal y Sport. También permite modificar el nivel de asistencia de la dirección eléctrica mediante los modos Cómodo, Estándar y Sport.

Cuenta con un motor naftero turbo de 1.5 litros que entrega 184 CV y 300 Nm de torque

El esquema de suspensión es independiente en ambos ejes, de tipo MacPherson en el delantero y multilink en el trasero. Los frenos son a disco en las cuatro ruedas —ventilados adelante y convencionales atrás— y el freno de estacionamiento es eléctrico.

Dispone de siete asientos distribuidos en tres filas, con una configuración 2+3+2

Equipamiento y seguridad

Entre los elementos de confort incorpora instrumental digital de siete pulgadas y una pantalla táctil multimedia de 12,3 pulgadas con conexión inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También cuenta con aire acondicionado digital, puertos USB delanteros y traseros, toma de 12 voltios y salidas de ventilación para las plazas posteriores.

Las dos butacas delanteras tienen regulación eléctrica: seis posiciones para el conductor y cuatro para el acompañante. Ambas son calefaccionadas y ventiladas, mientras que el tapizado es de ecocuero perforado. A esto se suman techo solar con apertura eléctrica, sensor de lluvia, volante multifunción regulable en altura y control de velocidad crucero convencional.

El DFSK Glory 600 cuenta con cuatro airbags

La dotación de seguridad comprende cuatro airbags, frenos ABS con distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción y asistencia al frenado de urgencia. También ofrece asistente de arranque en pendiente, control de descenso, Auto-Hold, monitoreo de presión de neumáticos y dos anclajes ISOFIX. Para las maniobras dispone de cámara de retroceso y sensores de estacionamiento traseros.

En el exterior cuenta con faros delanteros y ópticas traseras Full LED, luces diurnas y de giro con la misma tecnología, encendido automático y función de acompañamiento. Los espejos tienen luz de giro integrada y plegado eléctrico.

Tanto los faros delanteros como las ópticas traseras son full LED

Las llantas son de 18 pulgadas en color gris intermedio y están equipadas con neumáticos 225/55 R18. La rueda de auxilio utiliza una medida más angosta, 135/80 R18. Los colores disponibles son blanco, negro, gris oscuro y gris Nardo.

Las llantas son de 18 pulgadas en color gris intermedio y están equipadas con neumáticos 225/55 R18

Precio y financiación

El DFSK Glory 600 tiene un precio de lanzamiento de US$31.000 y una garantía de tres años o 100.000 kilómetros.

La propuesta comercial incluye una línea de financiación del Banco Santander por hasta $25 millones, bajo modalidad UVA, con una tasa del 0% y un plazo máximo de 24 cuotas.

Tiene un precio de lanzamiento de US$31.000

La automotriz DFSK pertenece a nivel global a Seres Group, un grupo automotor con sede en Chongqing, China, fundado en 1986. La compañía se especializa en vehículos de nuevas energías y componentes como sistemas de propulsión, baterías y motores eléctricos.

En la Argentina, la representación está a cargo del Grupo Corven, un holding de capitales nacionales que también controla las operaciones locales de Chery y Foton, además de participar en el transporte comercial y de movilidad individual con múltiples marcas.