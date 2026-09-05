Ya no hay autos nacionales entre los 10 más baratos: cómo quedó el ranking de precios en septiembre 2026

El mapa de los autos más baratos de la Argentina volvió a cambiar en septiembre. Hoy se necesitan entre $25,9 millones y $34,1 millones para comprar alguno de los diez 0km más económicos del mercado, un segmento en el que ganaron fuertemente los vehículos importados (ya no hay ninguno de producción nacional en el ranking) y aparecieron nuevas marcas durante los últimos meses.

El modelo chino JMEV Easy 3 conserva el primer puesto, con un precio de US$16.900, que al tipo de cambio oficial utilizado para este relevamiento equivale a $25.941.500. La principal novedad aparece inmediatamente detrás, donde el Hyundai HB20 desplazó al Renault Kwid y pasó a ser el segundo auto más barato del país.

El Hyundai HB20 desplazó al Renault Kwid y pasó a ser el segundo auto más barato del país

Los cambios se producen mientras el mercado automotor atraviesa meses de menor actividad. En agosto se patentaron 41.752 automóviles y comerciales livianos, 19,3% menos que un año atrás, aunque la oferta disponible continúa ampliándose por el ingreso de nuevos productos importados.

Los 10 autos 0km más baratos de septiembre

Para elaborar el ranking se tomó el precio de lista de la versión más económica de cada modelo, sin contemplar bonificaciones de las terminales o concesionarios, promociones ni condiciones especiales de financiación.

En los modelos cuyos valores están expresados en dólares se utilizó la cotización oficial vigente al momento del relevamiento. Por esa razón, su equivalente en pesos puede variar junto con el tipo de cambio.

JMEV Easy 3: US$16.900 ($25.941.500)

US$16.900 ($25.941.500) Hyundai HB20: $27.990.000

$27.990.000 Renault Kwid: $28.300.000

$28.300.000 Volkswagen Polo Robust: $30.222.550

$30.222.550 Fiat Mobi: $30.280.000

$30.280.000 JAC S2 MT Intelligent: US$20.900 ($32.081.500)

US$20.900 ($32.081.500) MG3 ICE: US$20.900 ($32.081.500)

US$20.900 ($32.081.500) Chevrolet Onix: $32.782.900

$32.782.900 Kaiyi X3: US$22.000 ($33.770.000)

US$22.000 ($33.770.000) Fiat Argo: $34.100.000

El Renault Kwid cayó al tercer puesto al cotizar a $28.300.000

Cinco de los modelos que disputan los primeros lugares tienen sus precios expresados en dólares, lo que provoca que puedan encarecerse en pesos incluso cuando las marcas mantienen sin cambios sus listas en moneda estadounidense.

A pesar de todo, la diferencia entre el último integrante del ranking y los modelos siguientes continúa siendo pequeña. El Suzuki Swift Hybrid es el primero en quedar afuera, con un precio de US$22.400, equivalentes a $34.384.000. Son apenas $284.000 más que el Fiat Argo. Al mismo tiempo un poco más atrás aparecen:

Peugeot 208: $34.960.000

$34.960.000 Fiat Cronos: $35.100.000

$35.100.000 Citroën C3: $35.730.000

Así, entre el décimo auto más barato y el Citroën C3 hay una diferencia de apenas $1,6 millones, lo que deja a varios modelos separados por márgenes relativamente estrechos y hace que el orden pueda volver a modificarse durante el mes por una actualización de precios o un movimiento del dólar.