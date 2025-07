Cuáles son los autos eléctricos e híbridos que llegan sin impuesto a la Argentina

La secretaría de Industria y Comercio comunicó que se adjudicó la totalidad del cupo anual de 50.000 autos electrificados que ingresarán al país sin pagar el arancel de extrazona (de un 35%) que deben tributar aquellos modelos que no vienen del Mercosur o México.

La medida, según definieron desde el Gobierno, apunta principalmente a “bajar el costo de acceso a los automóviles en general y en segundo lugar a a promover el acceso a vehículos más eficientes”.

Para poder participar de la exención impositiva, las marcas debían presentarse en la licitación con uno o más modelos electrificados (100% eléctricos, híbridos, híbridos enchufables, MildHybrid y motores a celda de combustible) y cumplir una serie de requisitos: no superar los US$16.000 de valor FOB —Free on Board— (que no superen ese número una vez ubicados en su puerto de origen), tener un peso mínimo de 400 kilos, una potencia máxima superior a los 15 kw (unos 20 CV) y una autonomía superior a los 80 kilómetros.

Según informó la Secretaría de Comercio, a través de una Resolución 295/2025 publicada en el Boletín Oficial, el cupo de unidades anuales se completó tras la adjudicación de 27.002 vehículos en una primera licitación (en un primer momento se habían anunciado 28.262 unidades), y 22.998 en la segunda convocatoria. (originalmente eran 21.738, pero se liberaron más tras la baja de algunas marcas en la primera).

Renault participó de las dos licitaciones con el Kwid 100% eléctrico

Del total de autos asignados en esta última instancia, 6458 corresponden a terminales con producción en el país y 16.540 a importadores. Sobre la fecha de llegada de los vehículos, se estima que llegarán al país casi 13.500 unidades entre julio y noviembre; 9.500 en diciembre y 27.000 en enero. En total, entre las dos licitaciones los modelos que ingresarán será los siguientes:

Ford: Territory Hybrid (en su versión SEL).

Territory Hybrid (en su versión SEL). Renault: Kwid E-Tech 100% eléctrico en las dos licitaciones y sumó al Arkana en la segunda.

Kwid E-Tech 100% eléctrico en las dos licitaciones y sumó al Arkana en la segunda. Chevrolet: se anoto con 500 unidades del recién presentado Spark EUV y con el nuevo Captiva híbrido enchufable, del que se dio un adelanto y se lanzará a fin de año en el país.

se anoto con 500 unidades del recién presentado Spark EUV y con el nuevo Captiva híbrido enchufable, del que se dio un adelanto y se lanzará a fin de año en el país. Fiat: se le adjudicaron en la primera tanda dos modelos, unas 2000 unidades del esperado Fiat 600 (Mild Hybrid) y otras 160 del Leapmotor C10 (una marca china de autos eléctricos que está asociada con Stellantis a nivel mundial).

se le adjudicaron en la primera tanda dos modelos, unas 2000 unidades del esperado Fiat 600 (Mild Hybrid) y otras 160 del Leapmotor C10 (una marca china de autos eléctricos que está asociada con Stellantis a nivel mundial). BMW: X1. La marca sorprendió y se anotó con el SUV de entrada a la línea X. Según le adelantaron a LA NACION , llegará con una motorización y equipamiento diferente al que se vende actualmente, para poder cumplir con los requisitos.

X1. La marca sorprendió y se anotó con el SUV de entrada a la línea X. Según le adelantaron a , llegará con una motorización y equipamiento diferente al que se vende actualmente, para poder cumplir con los requisitos. MINI: Countryman. La otra gran novedad, considerando su precio de comercialización.

Otra de las sorpresas considerando los US$16.000 de valor FOB: el Mini Countryman Bernhard Filser

Hyundai: traerá unas 600 unidades del Bayón, un Mild Hybird.

traerá unas 600 unidades del Bayón, un Mild Hybird. Alfa Romeo: traerá 300 del Junior.

traerá 300 del Junior. Suzuki: Swift.

El nuevo Chevrolet Spark 100% eléctrico GM

Por otro lado están los modelos originarios de marcas chinas (que no solo se fabrican allí, sino que su marca es del país oriental), que buscan aumentar su participación en el mercado local:

Baic: BJ30 y EU5 Plus.

BJ30 y EU5 Plus. Chery: Arrizo 8, Tiggo 7, Tiggo 4 y EQ1.

Arrizo 8, Tiggo 7, Tiggo 4 y EQ1. Jetour: T1.

El nuevo Jetour T1 ya está disponible en preventa

Dongfeng: Aeolus Mage.

Aeolus Mage. GAC: Emkoo, AION ES.

Emkoo, AION ES. Dayun: Yuehu, Yuehu Standard y Yuehu Vip.

Yuehu, Yuehu Standard y Yuehu Vip. Haval: Jolion Pro y H6.

El GWM Haval Jolion PRO híbrido Astarita Diego/AFS

MG: MG3, ZS SUV, MG4 y ZS.

MG3, ZS SUV, MG4 y ZS. Enoreve: ME5 —importado por Volt, empresa cordobesa de citycars eléctricos—.

ME5 —importado por Volt, empresa cordobesa de citycars eléctricos—. Changan: CS55 Plus.

CS55 Plus. DFSK: E5.

E5. JAC: JS6, E30X y HFC7000WEV10 (una minivan).

JS6, E30X y HFC7000WEV10 (una minivan). Lynk&Co: 06 y 02.

06 y 02. BYD: King, Song Pro, Yuan Pro, Dolphin, Dolphin Mini.

BYD-Dolphin-Mini-frente

Shineray: SWM (en dos versiones, híbrido y eléctrico).

SWM (en dos versiones, híbrido y eléctrico). Geely: EX30 y EX5.

EX30 y EX5. Great Wall: ORA 03.

El 100% eléctrico ORA 03 ya está en la Argentina