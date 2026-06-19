Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0 km más baratos en junio 2026

Las listas de precios del mercado automotor argentino muestran una dinámica poco habitual para la Argentina, donde numerosos modelos permanecen sin modificaciones desde hace varios meses y los ajustes que se registran son moderados.

Además, la oferta de entrada de gama ya no está integrada únicamente por hatchbacks fabricados en el Mercosur. Vehículos eléctricos, híbridos y SUV compactos de origen chino comenzaron a ganar protagonismo y a disputar los primeros puestos del ranking de los modelos más accesibles.

En ese contexto, el sector atraviesa una etapa de caída en los patentamientos respecto a los niveles de 2025, donde en mayo se experimentó una de las caídas más fuertes en lo que va del año. Según reportó la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), en mayo se comercializaron 41.921 unidades, una baja del 25,6% interanual.

Los 10 autos 0km más baratos en junio 2026

Renault Kwid (naftero): $26.490.000

$26.490.000 JMEV Easy 3: US$18.900 (o $27.594.00)

US$18.900 (o $27.594.00) Hyundai HB20: $27.600.000

$27.600.000 Fiat Mobi: $28.060.000

$28.060.000 MG3 ICE : US$20.900 (o $30.514.000)

: US$20.900 (o $30.514.000) JAC S2: US$20.900 (o $30.514.000)

US$20.900 (o $30.514.000) Fiat Argo: $30.700.000

$30.700.000 Peugeot 208: $31.460.000

$31.460.000 Fiat Cronos: $31.600.000

$31.600.000 Suzuki Swift Hybrid GLX MT: US$21.900 ($31.974.000)

El JMEV Easy 3 es el segundo auto 0km más accesible del país

La principal novedad del mes es la incorporación del MG3 ICE. Se trata de la nueva versión con motor naftero del hatchback que la marca MG ya comercializaba en variante híbrida. Con un precio de US$20.900, logró ubicarse entre los vehículos más económicos del mercado argentino.

Qué modelos aumentaron y cuáles mantuvieron sus precios

Al comparar el ranking de junio con las de mayo, la mayoría de los vehículos del ranking registró pocas variaciones o directamente mantuvo sus valores sin cambios. El Renault Kwid conservó el liderazgo como el auto más barato del país al mantenerse en $26.490.000. Tampoco registraron modificaciones los Hyundai HB20, Peugeot 208, el eléctrico JMEV Easy 3, JAC S2 y Suzuki Swift Hybrid.

Entre los aumentos más relevantes aparecen los modelos de Fiat. El Argo pasó de $30.230.000 a $30.700.000, una suba del 1,5%. En la misma línea, el Mobi avanzó de $27.630.000 a $28.060.000, mientras que el Cronos pasó de $31.120.000 a $31.600.000.

El Forthing T5 MT quedó en las puertas del listado de los modelos más económicos de la Argentina

La composición del listado muestra cómo evolucionó la oferta local durante los últimos meses. Mientras que históricamente los modelos más accesibles eran casi exclusivamente autos compactos fabricados en la región, hoy conviven con eléctricos, híbridos y SUV importados de China.

Detrás de este fenómeno aparecen varios factores como la flexibilización de las importaciones, los cupos para vehículos electrificados con beneficios impositivos, la llegada de nuevas marcas y una estrategia comercial más agresiva por parte de terminales e importadores.

Como resultado, las automotrices comenzaron a priorizar el volumen de ventas y la competitividad de sus productos por encima de los aumentos de lista. Para los consumidores, el efecto es una oferta más diversa y con precios que, en muchos casos, permanecen estables desde hace varios meses.