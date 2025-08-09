¿Cuánto cobra un mecánico por hora en Argentina en agosto 2025?

La actividad mecánica en Argentina se caracteriza por una fuerte heterogeneidad en sus formas de contratación y en los valores cobrados por los servicios. Si bien existe un marco regulado por convenios colectivos de trabajo, gran parte del sector opera fuera de ese esquema formal. En muchos casos, los mecánicos trabajan por cuenta propia o en talleres no registrados, lo que genera variaciones en las tarifas según el tipo de trabajo, la zona y el nivel de especialización.

Además, el cobro por hora no es la modalidad más habitual. En general, los trabajos se presupuestan por tarea realizada, contemplando factores como la complejidad, el tiempo requerido, los conocimientos técnicos y los materiales o repuestos involucrados.

En el ámbito formal, las escalas salariales vigentes entre julio y septiembre de 2025 fueron acordadas entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Estas son algunas de las principales categorías y sus valores básicos por hora trabajada:

Oficial Inspector: $6.478,07

$6.478,07 Oficial de Primera: $6.071,81

$6.071,81 Oficial: $5.826,17

$5.826,17 Medio Oficial: $5.558,48

A modo de referencia, una jornada laboral de 44 horas semanales (176 mensuales) equivale a un ingreso mensual bruto de entre $917.000 y $1.140.000 para estas categorías. Otras posiciones, como auxiliares y aprendices, cuentan con escalas diferenciadas.

Los montos varían según el nivel de especialización del mecánico Shutterstock

Por fuera del convenio, existen valores orientativos difundidos por cámaras del sector. La Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), a través de su Subcomisión de Carrocería y Pintura, publicó en abril-junio 2025 los siguientes montos sugeridos como “valor hora taller”:

Mecánica, electricidad y otros servicios generales: $62.000 + IVA por hora

$62.000 + IVA por hora Hora de pintura: $62.000 + IVA

$62.000 + IVA Día de chapa (equivalente a 4 horas taller): $248.000 + IVA

$248.000 + IVA Paño de pintura (6 horas con insumos): $372.000 + IVA

Estos valores contemplan tiempos estimados de trabajo en taller y son utilizados como guía en tareas presupuestadas por servicios técnicos y reparaciones específicas. No implican montos obligatorios ni uniformes en todo el país.

En la práctica, los costos del servicio pueden variar en función del tipo de establecimiento, el nivel de equipamiento, los insumos utilizados y los criterios de cobro adoptados por cada prestador.