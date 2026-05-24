Cuánto cuesta llenar el tanque de un auto en mayo 2026

El precio de los combustibles volvió a actualizarse en mayo y el impacto internacional del petróleo todavía se refleja en los surtidores argentinos. A eso se suman otros factores locales, como impuestos, biocombustibles y costos logísticos, que mantienen la presión sobre los valores finales.

En este contexto, según datos del sitio Surtidores.com.ar, que releva información oficial de YPF en la Ciudad de Buenos Aires, así quedaron, en promedio, los nuevos precios por litro en mayo de 2026:

Nafta súper: $2034

$2034 Nafta premium: $2239

$2239 Gasoil súper: $2080

$2080 Gasoil premium: $2303

De esta manera, llenar el tanque volvió a encarecerse respecto del mes anterior y ya hay modelos populares que superan ampliamente la barrera de los $100.000 para una carga completa. Uno de los autos más vendidos del mercado argentino continúa siendo el Fiat Cronos, fabricado en Córdoba y equipado con un tanque de 48 litros. Tomando como referencia el precio de la nafta súper, completar la carga demanda alrededor de $97.632.

Tomando como referencia el precio de la nafta súper, completar la carga del Cronos demanda alrededor de $97.632

En el segmento de usados, el Volkswagen Gol Trend sigue siendo el modelo más comercializado en las operaciones de transferencia. Con una capacidad de 55 litros, llenar el tanque con nafta súper ronda ahora los $111.870.

Para llenar el tanque con nafta súper del Volkswagen Gol Trend ronda los $111.870

Entre las pickups, la referencia sigue siendo la Toyota Hilux, líder del mercado argentino. Al utilizar gasoil y contar con un tanque de 80 litros, completar la carga con diésel común implica un gasto aproximado de $166.400.

Completar la carga con diésel común para una Toyota Hilux implica un gasto aproximado de $166.400

La diferencia frente a abril no parece tan marcada en términos porcentuales, pero sí consolida una tendencia. El combustible continúa en niveles históricamente elevados y sin perspectivas inmediatas de baja, aun cuando el petróleo internacional dejó de subir al ritmo que mostró durante los primeros meses del conflicto geopolítico.

Cómo reducir el consumo de combustible

Más allá del precio en surtidor, hay hábitos de manejo que pueden ayudar a disminuir el gasto mensual en combustible. Uno de los principales es mantener una conducción progresiva, evitando aceleraciones y frenadas bruscas, ya que obligan al motor a trabajar con mayor exigencia.

También influye el uso del aire acondicionado. Aunque mejora el confort, incrementa la carga sobre el motor y puede elevar el consumo, especialmente en trayectos urbanos o cortos. Sin embargo, circular con las ventanillas bajas en ruta tampoco siempre resulta eficiente, debido a la resistencia aerodinámica que genera.

El uso del aire acondicionado influye en el consumo de combustible PH888 - Shutterstock

En autopistas y rutas, el control de crucero puede convertirse en un aliado importante para mantener una velocidad constante y reducir variaciones innecesarias en el consumo. Otro aspecto clave es la presión de los neumáticos. Circular con valores inferiores a los recomendados aumenta la resistencia al rodamiento y obliga al vehículo a gastar más combustible para desplazarse. Por eso, revisar periódicamente la presión sigue siendo una de las medidas más simples y efectivas para mejorar la eficiencia.