10 autos usados por menos de $15 millones en mayo 2026: uno por uno, por marca y modelo

El mercado de autos usados mantiene niveles de actividad similares a los de los últimos meses y continúa consolidándose como una alternativa frente al aumento de precios de los 0km. En abril se comercializaron 154.792 vehículos usados en la Argentina, según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

La cifra representó una baja del 2,62% respecto del mismo mes del año pasado, cuando se habían vendido 158.960 unidades. Sin embargo, frente a marzo —mes en el que se registraron 153.995 operaciones— el sector mostró una leve mejora del 0,52%.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el mercado contabilizó 592.086 transferencias, una caída del 4,56% frente al mismo período de 2025.

“El mes de abril se mantuvo prácticamente dentro de los mismos volúmenes de venta que marzo. Pero tuvo una leve baja con respecto a igual mes del año pasado”, explicó Alejandro Lamas, secretario de la CCA. El directivo también señaló que el mercado todavía atraviesa un escenario de fuerte distorsión de precios y remarcó que la financiación continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector.

El directivo de la CCA señaló que el mercado todavía atraviesa un escenario de fuerte distorsión de precios Santiago Filipuzzi - LA NACION

En ese contexto, todavía existen modelos que se ubican por debajo de los $15 millones en el mercado de usados. Tomando como referencia vehículos modelo 2015 y valores promedio elaborados por la CCA, estos son los 10 autos más accesibles relevados para mayo de 2026.

Fiat Uno 3p 1.3 Fire: $7.841.000

$7.841.000 Volkswagen Gol 3p 1.4 Power 4G: $7.937.000

$7.937.000 Fiat Palio 3p 1.4 Fire: $8.761.000

$8.761.000 Renault Sandero 5p 1.6: $9.600.000

$9.600.000 Nissan March 5p 1.6 Active: $9.708.000

$9.708.000 Volkswagen Up! 3p 1.0 Take Up!: $10.265.000

$10.265.000 Citroën C3 5p 1.5 Origine: $10.374.000

$10.374.000 Renault Logan 4p 1.6 Confort II ABS: $10.835.000

$10.835.000 Volkswagen Fox 3p 1.6 Comfortline: $10.933.000

$10.933.000 Toyota Etios 5p 1.5 X: $11.981.000

El Volkswagen Gol continúa siendo el auto usado más vendido del país

El informe de la CCA también mostró que el Volkswagen Gol continúa siendo el auto usado más vendido del país, mientras que el Toyota Corolla Cross se mantiene como el vehículo electrificado usado más comercializado. A nivel regional, las provincias que registraron el mayor crecimiento de ventas respecto de marzo fueron La Rioja, la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, San Juan y Salta.

Más allá de las fluctuaciones del mercado, el segmento de usados continúa sosteniendo una oferta amplia de vehículos compactos y urbanos con más de diez años de antigüedad, muchos de ellos todavía posicionados como alternativas de entrada para quienes buscan su primer auto o priorizan precios más accesibles frente a los valores actuales de los 0km.