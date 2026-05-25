¿Punto débil o solución garantizada? Así está hoy la posventa de los autos chinos en la Argentina

Desde hace meses, las calles argentinas empezaron a poblarse de modelos chinos. Para un mercado históricamente más cercano a la lógica europea, el cambio fue fuerte: no solo aparecieron marcas y siluetas nuevas, también empezó a crecer una oferta de híbridos, enchufables y eléctricos puros que hasta hace poco tenía una presencia mucho más acotada. El impulso del cupo instaurado en 2025 ayudó a acelerar ese proceso y amplió de manera visible la oferta disponible en el mercado local.

Durante 2025 se patentaron en la Argentina 26.632 automóviles y comerciales livianos con algún tipo de motorización híbrida o eléctrica, un salto de 88% frente a 2024 y equivalente al 4,6 % del mercado. En ese universo conviene no mezclar tecnologías, porque no todas tuvieron el mismo peso: los híbridos no enchufables concentraron el 76% del segmento, los mild hybrid el 17%, los eléctricos puros el 5% y los híbridos enchufables el 2%. Al mismo tiempo, la oferta se amplió con fuerza: de 35 modelos disponibles en 2021 se pasó a 133 en 2025.

El punto de inflexión fue el Decreto 49/2025, que llevó a 0% el arancel de importación extrazona para vehículos eléctricos e híbridos dentro de un esquema de hasta 50.000 unidades anuales y con un valor FOB máximo de 16.000 dólares para acceder al beneficio. En la práctica, abarató el ingreso de muchos modelos, facilitó la llegada de nuevas marcas y ensanchó la oferta local.

La venta de autos puramente eléctricos y de híbridos enchufables está en crecimiento Halfpoint - Shutterstock

Lejos de frenarse, esa tendencia siguió en 2026. En el primer trimestre se patentaron 19.867 unidades electrificadas, más de cuatro veces lo registrado en el mismo período del año anterior. La composición, además, empezó a diversificarse: los HEV siguieron liderando con el 60% del total, pero los híbridos enchufables alcanzaron el 18%, los mild hybrid el 14% y los eléctricos puros el 8%.

El propio régimen de cupo muestra hasta qué punto funcionó como catalizador: tanto 2025 como 2026 aparecen administrativamente agotados y las unidades extrazona, principalmente de origen chino, saltaron el 6087% interanual en el primer trimestre.

Aún así, la expansión de estas marcas no borró de un día para otro una desconfianza histórica del mercado argentino. Para muchos usuarios, la duda ya no pasa por el diseño o por el equipamiento, sino por la durabilidad, el respaldo y la capacidad real de respuesta cuando aparece un problema.

Pero, al mismo tiempo, una parte del público empezó a abrirse a tecnologías y marcas nuevas, impulsada por una oferta más amplia, por el atractivo de la electrificación y por propuestas que, en varios casos, llegaron antes que las de fabricantes más tradicionales. Con abril cerrado, además, varias de estas marcas ya muestran volumen significativo en patentamientos generales: BYD acumula 4789 unidades en livianos; BAIC, 3863; Haval, 1933; Chery, 1840; Jetour, 641; Changan, 606, y JAC, 416. En ese punto, la posventa dejó de ser un complemento y pasó a jugar como una de las variables más decisivas.

La oferta de modelos chinos en la Argentina está creciendo en cantidad y, también, calidad CHINATOPIX

Ahí es donde el punto central de esta ola entra en una etapa nueva. Una cosa es sostener una gama tradicional de combustión; otra, acompañar una oferta en la que conviven híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros. En ese punto ya no alcanza con hablar de piezas de desgaste, chapa o servicios básicos.

También entra en juego la capacidad de los talleres para trabajar con baterías de alto voltaje, electrónica de potencia, refrigeración, software y protocolos de seguridad que hace pocos años tenían una presencia casi marginal en la Argentina. Por eso, el verdadero examen para muchas de estas marcas ya no pasa sólo por vender más, sino por demostrar que pueden sostener esa venta en el tiempo.

Cuando la infraestructura manda

En el caso de Chery, el argumento central pasa por el respaldo local y por la idea de permanencia ya que la marca, a fuerza de Tiggo y QQ, circula hace 20 años en el país. La marca busca despejar una duda existencial: la posibilidad de desembarcar con fuerza comercial, pero sin una estructura capaz de sostener la operación a largo plazo.

Para responder a eso apela al paraguas de Grupo Corven, a su red oficial y a una garantía extensa, una señal con la que intenta construir confianza en un mercado donde la posventa sigue siendo una de las principales barreras de entrada. En paralelo, Chery empuja CSH como sello de su nueva etapa híbrida, una forma de empezar a asociar la firma no sólo con volumen o equipamiento, sino también con una propuesta tecnológica propia.

Chery Arrizo 8, con tecnología CSH

Forthing eligió un camino parecido, aunque más apoyado en la logística y en la red. La marca sostiene que la posventa fue pensada desde el inicio de su proyecto local y no como una etapa posterior. Según la información distribuida por su operación argentina, arrancó con capacitación técnica antes incluso del lanzamiento comercial, hoy cuenta con 14 puntos de venta con taller propio y planea llegar a 25 concesionarios durante 2026.

A eso suma una política de repuestos que, según detalla, ya incluye stock para una parte importante del parque actual y el ingreso de tres contenedores completos. El mensaje es directo: atacar de frente uno de los temores más frecuentes del cliente argentino cuando mira una marca nueva. Incluso en modelos como Friday, donde el discurso ya entra de lleno en el terreno eléctrico, la marca busca mostrar que la posventa no quedó atrás del producto.

Forthing Friday

Jetour, por su parte, eligió comunicar la posventa con números concretos. Famly habla de más de 10.000 ítems en stock, un nivel de cumplimiento cercano al 98%, 25 puntos de servicio, cobertura en 11 provincias y un plan de expansión sobre rutas clave.

En garantía, la marca distingue entre tren de fuerza y el resto del vehículo, una señal de que incluso la cobertura ya empieza a pensarse de manera más específica según el tipo de componente que está en juego. Esa división ayuda a entender otra de las tendencias de esta etapa: la garantía ya no siempre se comunica como un bloque uniforme, sino como una herramienta más afinada según el tipo de producto y de tecnología.

El Jetour T2 I-DM es un SUV híbrido y enchufable

JAC agrega otro matiz porque puede apoyarse en una trayectoria local “algo más larga que otras automotrices chinas hoy activas”. La marca remarca que mantiene presencia ininterrumpida en la Argentina desde 2018 y hoy habla de una red federal de más de 20 talleres oficiales, con despacho diario de repuestos desde Buenos Aires. No es un detalle menor.

En un mercado donde la principal duda muchas veces no pasa por el producto, sino por la permanencia palpable de la operación, la trayectoria también forma parte de la posventa. Al mismo tiempo, JAC ya empezó a exhibir con más claridad el costado técnico de esta nueva etapa, con una oferta que obliga a preparar talleres y técnicos para trabajar con otra lógica, más ligada al universo electrificado que al de la mecánica tradicional.

El JAC JS6 PHEV, otro SUV PHEV

BYD, en cambio, parte de una posición distinta porque ya tiene otra escala. Su crecimiento comercial la convirtió en la marca china de mayor volumen en el arranque de 2026 y, al mismo tiempo, en la referencia más visible dentro del mercado de eléctricos puros. En su caso, la posventa queda muy atada al tipo de producto que hoy empuja en la Argentina. No es lo mismo sostener una gama convencional que una oferta donde los eléctricos ya tienen peso real.

La marca hizo de la Blade Battery uno de sus argumentos más fuertes a nivel global y en la Argentina acompaña esa narrativa con una garantía específica para la batería de alimentación. Independientemente de eso, el hecho de ya haberse afianzado en Brasil con una fábrica, de haber aterrizado en Argentina como filial y la enorme cantidad y reconocidos puntos de venta (con sus respectivos talleres) la colocan en un lugar privilegiado dentro del medidor de confianza popular.

El BYD Dolphin, uno de los modelos chinos más vendidos

BAIC y Arcafox también pusieron el foco en esa transición técnica. Ante la consulta de este medio, ambas firmas remarcan que desarrollaron una infraestructura de servicio técnico, logística de repuestos y capacitación continua para acompañar el crecimiento comercial y, al mismo tiempo, atender vehículos híbridos y eléctricos.

La compañía asegura contar con una red de talleres autorizados con alcance nacional, un centro logístico de repuestos originales dimensionado en función de la demanda real y un sistema propio de gestión que integra repuestos, talleres y garantías. En este caso, el mensaje parece estar menos apoyado en el volumen actual de Arcfox y más en la preparación técnica de la estructura para sostener tecnologías que ya empezaron a ganar lugar en la cartera de BAIC y en la estrategia regional del grupo.

El BAIC BJ30, otro de los best sellers

Grupo Antelo, por su lado, apoya la expansión de GWM, JMEV y Changan sobre una estructura común. Allí la narrativa está centrada en tres pilares: disponibilidad de repuestos, calidad de atención en la red y seguimiento de la satisfacción del cliente.

La existencia de un almacén central de repuestos en Tortuguitas y el stock de seguridad en concesionarios responden a una lógica clásica de posventa, pero con una particularidad: en este caso conviven marcas de perfiles distintos. JMEV aparece ligada a eléctricos puros, mientras que GWM y Changan construyen volumen desde otros segmentos. Eso obliga a que la red no sólo tenga cobertura territorial, sino también flexibilidad técnica. En un mercado tan federal como el argentino, esa consistencia entre ventas, logística y servicio empieza a pesar cada vez más.

El Changan CS55 Plus PHEV

El desafío que viene

En definitiva, la batería ya entró de lleno en la conversación, pero no de la misma manera para todos. En algunas marcas aparece como argumento comercial fuerte, como ocurre con BYD. En otras, como parte de una arquitectura híbrida más amplia, como pasa con Chery o GWM. Y en otras, como JAC, Jetour o Forthing, el foco está más puesto en mostrar que ya existe una red con herramientas y técnicos preparados para atender este tipo de vehículos.

Eso cambia por completo la conversación sobre posventa: ya no alcanza con prometer repuestos o una garantía extensa; ahora también hace falta demostrar que la estructura técnica acompaña de verdad la complejidad del producto.

Las baterias ya entraron en el juego del mercado argentino Getty Images

Lo que muestran, o intentan demostrar, es que las marcas chinas y también el cliente argentino entraron en otra etapa dentro del mercado. La primera fue la del desembarco; la segunda, la del crecimiento comercial, y la tercera, que empieza a verse ahora, es la de la validación.

Ahí la posventa deja de ser un apéndice y pasa a ser una variable central. Ya no alcanza con llegar al mercado con una buena ficha técnica, una relación precio-producto competitiva o una lista de equipamiento llamativa. Lo que el cliente empieza a mirar es si esa propuesta se puede sostener en el tiempo, con repuestos, talleres, capacitación y capacidad real de respuesta. Y en una oferta donde conviven motores convencionales, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros, esa exigencia ya no se resuelve con una única receta. Se resuelve, sobre todo, con estructura, y con un desafio que asoma en el horizonte: la confiabilidad. Pero eso será otra historia.