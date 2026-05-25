Me compré un auto: ¿la transferencia de un modelo importado es más cara que la de uno nacional?

Las transferencias de autos usados siguen siendo una de las operaciones más frecuentes dentro del mercado automotor argentino. Durante el primer cuatrimestre de este año se concretaron 592.086 transferencias de vehículos usados en la Argentina, lo que implicó una baja del 4,6% frente al mismo período de 2025 (cuando se computaron 620.383 ventas), de acuerdo con datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

Con el comienzo de un nuevo mes, continúan vigentes las modificaciones implementadas por el Gobierno nacional a lo largo de 2025, que incluyeron una reducción en los aranceles y cambios orientados a agilizar el trámite.

De todos modos, el costo de transferir un vehículo no es fijo y varía según distintas características de la operación, entre ellas el valor fiscal del auto, el origen del modelo (nacional o importado) y las cargas impositivas que rijan en cada jurisdicción.

El arancel principal se determina como un porcentaje sobre la valuación fiscal del vehículo. Para los modelos fabricados en la Argentina equivale al 1%, mientras que para los importados asciende al 2%. Ese monto representa el costo base de la operación, aunque no es el único gasto involucrado en el proceso de compra de un usado.

A eso se le agregan otros cargos que dependen de cada distrito. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se aplica un impuesto de sellos del 3%.

El valor del trámite va a depender del modelo y del año de patentamiento Shutterstock

Además, deben abonarse conceptos adicionales como el informe de infracciones, el Formulario 13 y la verificación policial obligatoria. Por eso, aún en operaciones similares, el valor final del trámite puede variar de manera considerable según dónde se realice.

Cómo hacer la transferencia de un auto usado

La transferencia de dominio es el único procedimiento que acredita legalmente la titularidad del vehículo y, al mismo tiempo, desvincula al vendedor de futuras responsabilidades civiles, penales o tributarias asociadas al auto.

El trámite puede realizarse tanto en el registro donde el vehículo está radicado actualmente como en el correspondiente al domicilio del comprador. En ambos casos, el primer paso consiste en completar una precarga online en el sitio oficial de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA), desde donde también se solicita un turno para finalizar la gestión de manera presencial.

El costo de transferencia de un auto de producción local es del 1% del valor fiscal Ricardo Pristupluk - Archivo

Para avanzar con la transferencia es necesario contar con la Solicitud Tipo 08 firmada y certificada por el vendedor, el título del automotor, las cédulas vigentes, el DNI del comprador y la constancia de CUIT, CUIL o CDI. También es obligatoria la verificación policial, cuya vigencia es de 150 días hábiles.

Por otra parte, el libre deuda de infracciones dejó de ser un requisito obligatorio. Actualmente, solo se incorpora al trámite si el comprador decide solicitarlo.