Cuánta plata se necesita para tener un auto de lujo en la Argentina

Las automotrices del segmento premium experimentaron un 2025 de mucho crecimiento, por encima del promedio de mercado total. Ahora, con la quita del impuesto interno, comenzaron a aplicar rebajas en sus precios, dando como resultado, reducciones de hasta casi un 30%.

Así, se configuró un nuevo panorama en el segmento de lujo que, si bien no todos los modelos eran afectados por el gravamen interno, los cambios impositivos le significaron cambios significativos en la composición de sus listas.

Tanto unidades directamente afectadas como aquellas que estaban exentas del pago del tributo recibieron cambios en sus valores a la baja. Por otro lado, una mayor apertura para importar acompañada de los distintos acuerdos internacionales firmados por la Argentina permitieron el ingreso de unidades más accesibles que se transformaron en la entrada de gama al mundo premium.

El caso, marca por marca

En este contexto, Mercedes-Benz, representada en la Argentina por Prestige Auto, ya había comenzado a aplicar algunos descuentos en la práctica —aunque no en su lista oficial— incluso antes de que el Congreso aprobara la eliminación del impuesto, con el objetivo de sostener el nivel de ventas.

Ahora, con la medida ya confirmada, la marca difundió su lista correspondiente a abril, en la que se reflejan las rebajas vinculadas con la eliminación, que van desde aproximadamente un 13% en los casos más bajos hasta cerca de un 20% en algunos modelos. De esta manera, así quedaron configurados sus tres modelos más accesibles:

Mercedes-Benz A 200 FL Progressive (Serie A-Hatchback): US$56.500

US$56.500 Mercedes-Benz A 200 FL Progressive (Serie A-Sedan): US$58.500

US$58.500 Mercedes-Benz CLA 200 Progressive (Serie CLA): US$63.500

Mercedes-Benz Clase A

En el caso de Audi, la automotriz redujo hasta un 17% el precio de algunos de sus modelos y difundió su nueva lista de precios para abril, con lo que quedaron definidos sus tres modelos más accesibles:

Audi A1 Sportback 30 TFSI: US$41.300

US$41.300 Audi A3 Sportback 1.4 TFSI: US$47.600

US$47.600 Audi A3 Sedán 1.4 TFSI: US$48.100

Audi A1 Sportback

BMW Group Argentina, por su parte, también informó que aplicará para el cuarto mes del año un descuento promedio del 10% en los modelos que se veían afectados por el tributo. Si bien regirá oficialmente desde abril, la marca habilitó a sus concesionarios a adoptar las estrategias comerciales que consideren convenientes para operar en marzo.Tras esta actualización, los modelos más económicos de la marca quedaron configurados de la siguiente manera:

BMW X1 xDrive20d Efficient: US$44.900

US$44.900 BMW 118 Advantage: US$47.900

US$47.900 BMW X1 sDrive18i BlackEdition: US$54.900

BMW Serie 1

En el caso de MINI, BMW Group Argentina lanzó en el país el nuevo Countryman D Essential, que se posiciona como el modelo de entrada de gama de la marca:

MINI Countryman D Essential: US$43.500

US$43.500 MINI Cooper C Classic 3 puertas: US$43.900

US$43.900 MINI Cooper C Classic 5 puertas: US$44.900

MINI Countryman D

En el caso de DS, la firma de lujo perteneciente al Grupo Stellantis, los modelos más accesibles de su gama son los siguientes:

DS 3 Etoile Hybrid: US$46.500

US$46.500 DS 7 Pallas: US$52.500

US$52.500 DS 4 Etoile Hybrid: US$51.800

DS 3 Etoile Hybrid

Otra automotriz que forma parte de este segmento es Lexus, la división de lujo de Toyota, que ofrece los siguientes tres modelos como puerta de entrada a su gama:

Lexus LBX Active: US$52.800

US$52.800 Lexus UX 300h: US$55.600

US$55.600 Lexus NX 350 F Sport ML: US$88.700

Lexus LBX

Entonces, teniendo en cuenta estas automotrices que ofrecen algunos de los precios más bajos dentro del segmento premium en el país, el listado de los cinco modelos más económicos queda de la siguiente manera:

Audi A1 Sportback 30 TFSI: US$41.300

US$41.300 MINI Countryman D Essential: US$43.500

US$43.500 MINI Cooper C Classic 3 puertas: US$43.900

US$43.900 MINI Cooper C Classic 5 puertas: US$44.900

US$44.900 BMW X1 xDrive20d Efficient: US$44.900