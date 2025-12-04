Cuánto cuesta el Citroën Basalt en diciembre 2025

El Citroën Basalt, el SUV que busca consolidar su presencia en el mercado argentino, actualizó sus precios para diciembre de 2025 registrando un incremento del 1,6% en toda su gama.

Los valores actualizados del Basalt se conocen en un escenario donde el patentamiento de vehículos 0 km en la Argentina muestra una baja interanual y mensual en el último período, aunque con un balance anual que mantiene un robusto crecimiento.

Así, las versiones del Citroën Basalt para diciembre de 2025 quedaron configuradas de la siguiente manera:

Basalt VTI Live PK: $31.670.000

$31.670.000 Basalt VTI Feel: $33.710.000

$33.710.000 Basalt T200 Shine: $37.940.000

$37.940.000 Basalt T200 Dark Edition: $38.460.000

Se destaca por un baúl de 490 litros Pedro Bicudo

Estos precios llegan luego de que el modelo registrara una marcada caída en sus ventas durante noviembre. El Basalt patentó 370 unidades el mes pasado, lo que representó una disminución del 38,4% respecto a octubre, cuando había alcanzado las 597 unidades, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). A pesar de esta merma mensual, el acumulado anual del Basalt asciende a 6333 unidades, capturando el 1,1% del mercado total de autos.

La performance del Basalt se inscribe en un panorama general del mercado automotor que, en noviembre, comercializó 34.905 unidades cero kilómetro. Este número significó una retracción del 33,2% en comparación con octubre y del 3,6% si se lo coteja con el mismo período de 2024. Sin embargo, la lectura anual es más favorable: en lo que va de 2025, ya se vendieron 587.666 vehículos, lo que representa un significativo aumento del 49,7% en relación al acumulado de 2024.

El modelo se consigue desde los $31.670.000 Pedro Bicudo

El modelo se ofrece con dos motorizaciones y cuatro niveles de equipamiento: Live PK, Feel, Shine y Dark Edition. En todos los casos, el baúl de 490 litros puede ampliarse hasta 1540 litros al abatir los asientos traseros.

Las versiones Live PK y Feel están impulsadas por el motor naftero VTi 1.6 litros de cuatro cilindros y 16 válvulas, que desarrolla 115 CV a 6000 rpm y 150 Nm de torque a 4000 rpm, asociado a una transmisión manual de cinco marchas. Por su parte, la Shine y la Dark Edition montan el propulsor T200, un tres cilindros turbonaftero de 1.0 litro y 12 válvulas, con 120 CV a 5750 rpm y 200 Nm a 1750 rpm, combinado con una caja automática CVT.

La versión Dark Edition tiene detalles diferentes en diseño

Producido por Stellantis en el Polo Automotor de Porto Real, en el estado de Río de Janeiro (Brasil), el modelo llegó al mercado argentino el año pasado y rápidamente se posicionó como una alternativa atractiva por su amplia capacidad de carga, una de las mayores dentro del segmento.

La nueva Dark Edition se diferencia por su diseño y terminaciones. En el exterior, incorpora llantas de aleación negras de 16″, pedales con acabado plateado, emblemas “Dark Edition” en los laterales delanteros, el doble chevrón oscurecido y umbrales de puerta personalizados, además de un alerón trasero con un filete rojo.

El interior tiene asientos de tapizado exclusivo y costuras rojas, alfombras específicas y una selectora en negro brillante con detalles en rojo. Los apoyabrazos de las puertas delanteras también reciben un revestimiento de mayor calidad.

En el interior cuneta con asientos de tapizado exclusivo y costuras rojas

En materia de conectividad, ofrece la central multimedia Connect Touchscreen con bisel ultrafino en negro brillante y pantalla de 10,25″, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Completa su equipamiento con un puerto USB Tipo A, una toma de 12 V y dos puertos USB Tipo C de carga rápida para los pasajeros traseros.