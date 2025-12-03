Una automotriz lanzó un plan de descuentos para sus autos y SUV: cuáles son los nuevos montos

Hyundai Motor Argentina anunció una campaña de precios especiales para diciembre, enfocada en tres de sus modelos: el hatchback HB20 y los SUV Creta y Tucson. Esta iniciativa comercial busca estimular las ventas en un contexto de contracción del mercado automotor, que registró una significativa caída en los patentamientos de vehículos durante el mes de noviembre.

Los beneficios de la promoción se aplicarán exclusivamente a unidades que sean patentadas antes del 31 de diciembre del corriente año, marcando una estrategia agresiva para el cierre del ejercicio. La medida de Hyundai se da luego de que en noviembre se vendieran 34.905 autos 0km en Argentina, lo que representó un descenso del 33,2% respecto a octubre y una merma del 3,6% en comparación con el mismo mes de 2024, según datos reportados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

A pesar de esta desaceleración mensual y la comparación interanual negativa, el acumulado anual sigue mostrando un incremento robusto, con 587.666 vehículos patentados, un 49,7% más que en el mismo período de 2024.

El SUV Creta redujo su precio de lista de US$35.000 a US$33.500

“Las casi 35.000 unidades patentadas en noviembre son un buen número”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato. El ejecutivo atribuyó la cifra, en parte, a los dos días hábiles menos que tuvo el mes y recordó que “noviembre, junto con diciembre, son históricamente los más bajos del año”.

Ante este panorama, dentro de la oferta de Hyundai, el HB20 presenta diferentes descuentos, solo para su variante hatchback (también se ofrece con carrocería sedán). El HB20 Comfort Plus MT, cuyo precio de lista es de $27.600.000, se ofrece a $26.600.000. El HB20 Comfort Plus AT, de $31.000.000, baja a $29.900.000, mientras que el HB20 Platinum Safety AT, con un valor original de $34.900.000, estará disponible a $33.700.000.

Los descuentos en la gama del Hyundai HB20 rondan el 3,5%

Por otro lado, el nuevo SUV Creta, reduce su precio de lista de US$35.000 a US$33.500. Finalmente, el Tucson 4x2 tendrá un precio de US$47.000, desde un valor de lista de US$48.000.

A su vez, la automotriz comunicó que los precios no incluyen flete, formularios ni patentamiento y están sujetos a la disponibilidad de unidades en la red de concesionarios oficiales. La acción de la automotriz coreana busca capitalizar la demanda de fin de año y adaptarse a un mercado que, pese al crecimiento acumulado, muestra señales de enfriamiento en el corto plazo, generando un escenario de mayor competitividad.