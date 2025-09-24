Cuánto cuesta el Citroën Basalt en septiembre 2025

El Grupo Stellantis (Citroën, Peugeot, Fiat, Jeep, RAM y DS) confirmó, en agosto, subas en torno al 12% promedio para todo su portfolio, aclarando que sus concesionarios realizarían bonificaciones del 6,5%.

Para compensar la subida anterior, el modelo de Citroën este mes solo incrementó su precio un 0,5%, un número alejado de la suba de agosto.

El Basalt vendió 342 unidades el mes pasado Pedro Bicudo

En ese sentido, y para mantener al recién llegado Basalt competitivo en un mercado en constante crecimiento, el grupo automotriz publicó los precios del Basalt para septiembre:

Basalt VTI Live PK: $28.640.000

Basalt VTI Feel: $30.490.000

Basalt T200 Shine: $34.490.000 (con el agregado Bitono se suman $250.000)

El interior del Basalt Pedro Bicudo

En lo que a financiación se refiere, Citroën ofrece una tasa express para toda la gama hasta los $12.000.000 con una TNA 0% a 12 meses. Además, existe otra línea hasta los $16.000.000 con una TNA del 12,9% a 18 meses. Finalmente la útlima alternativa publicada por la marca francesa es una línea de créditos UVA a 24 meses con tasa del 5,9% con una financiación hasta $ 22.000.000 o $ 26.000.000 con TNA del 13,9% hasta 48 meses para toda la gama.

El modelo se produce en Brasil y llega con dos tipos de mecánicas y tres niveles de equipamiento: Live PK, Feel y Shine. Las dos primeras equipan el motor VTi 1.6 L de 4 cilindros y 16 válvulas, que genera de 115 CV a 6000 rpm y 150 Nm de torque a 4000 rpm, junto a una caja manual de 5 velocidades. Por otro lado, la versión Shine cuenta con el impulsor turbonaftero T200 de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L, que produce 120 CV a 5750 rpm y 200 Nm de par a 1750 rpm, acoplado a una caja automática tipo CVT. En ambas se destaca un baúl de 490 litros con la posibilidad de llegar a los 1540 L al rebatir los asientos traseros.