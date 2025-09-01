Toyota dispuso aumentos para septiembre: cómo quedaron los precios de todos sus modelos

Con el arranque de un nuevo mes, las automotrices empezaron a difundir su nueva lista de precios. En ese sentido, Toyota confirmó subas en torno al 4,7% promedio para todo su portfolio con saltos del 4% para los Hilux, SW4, Hiae y Corolla Cross y del 6% para los Yaris y Corolla.

Este último incremento se da luego de que el mes pasado las automotrices confirmaran subas en torno al 5% en promedio como respuesta a la suba de la valuación del dólar en los últimos días de julio. Ahora el mercado vuelve a ajustar y se espera que el resto de las marcas sigan una línea similar a la de la compañía japonesa, que continua liderando el sector gracias a sus 9709 unidades vendidas en agosto (un 18,8% de participación de mercado).

De todas esas ventas unas 3781 corresponden al Yaris, 2375 a la pickup Hilux, 2011 al Corolla Cross, 756 al Corolla, 437 al SW4 y unas 226 al utilitario Hiace. Para mantener su buen nivel de ventas, la terminal publicó los precios de sus modelos más vendidos para septiembre:

TOYOTA YARIS

XS: $28.324.000

XLS+: $31.464.000

S:$33.836.000

El Toyota Yaris arranca en los $28.324.000 Pedro Danthas

TOYOTA HILUX

DX/SR

4X2 DX MT: $45.294.000

$45.294.000 4X4 DX MT: $53.048.000

$53.048.000 4X2 DX AT: $46.561.000

$46.561.000 4X4 DX AT: $54.531.000

$54.531.000 4X4 SR MT: $61.027.000

$61.027.000 4X2 SR MT: $51.939.000

$51.939.000 4X4 SR AT: $63.661.000

$63.661.000 4X2 SR AT: $54.294.000

Toyota Hilux

SRV/SRX

4X2 SRV AT: $62.014.000

$62.014.000 4X4 SRV AT: $70.167.000

$70.167.000 4X4 SRV+ AT: $73.415.000

$73.415.000 4x2 SRX AT: $71.653.000

$71.653.000 4X4 SRX AT: $77.563.000

GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $82.061.000

La versión deportiva GR-Sport cotiza a $82.061.000 Toyota

TOYTOTA COROLLA CROSS

XLI: $43.963.000

XEI: $47.370.000

SEG: $52.323.000

XEI (HEV): $49.003.000

SEG (HEV): $54.305.000

GR-Sport: $54.528.000

El Corolla Cross híbrido arranca en los $49.003.000

TOYOTA COROLLA

XLI: $36.104.000

XEI: $39.610.000

SEG: $44.504.000

XEI (HEV): $42.118.000

SEG (HEV): $46.636.000

GR-Sport: $45.579.000

El Toyota Corolla híbrido parte de los $42.118.000

TOYOTA SW4

SRX: $80.113.000

Diamond: $80.880.000

GR-Sport: $85.013.000

El Toyota SW4 arranca en los $80.113.000

A nivel general de mercado, el mes pasado se comercializaron 54.664 vehículos, un 13% menos que en julio pero un 31,7% más que en agosto 2024. Así, los primeros ocho meses del año acumulan 444.041 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 65,6% respecto de 2024.