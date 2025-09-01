Toyota dispuso aumentos para septiembre: cómo quedaron los precios de todos sus modelos

Producto de los cambios en la valuación del dólar las terminales ajustaron sus montos para este mes y acortaron las líneas de crédito
Con el arranque de un nuevo mes, las automotrices empezaron a difundir su nueva lista de precios. En ese sentido, Toyota confirmó subas en torno al 4,7% promedio para todo su portfolio con saltos del 4% para los Hilux, SW4, Hiae y Corolla Cross y del 6% para los Yaris y Corolla.
Este último incremento se da luego de que el mes pasado las automotrices confirmaran subas en torno al 5% en promedio como respuesta a la suba de la valuación del dólar en los últimos días de julio. Ahora el mercado vuelve a ajustar y se espera que el resto de las marcas sigan una línea similar a la de la compañía japonesa, que continua liderando el sector gracias a sus 9709 unidades vendidas en agosto (un 18,8% de participación de mercado).
De todas esas ventas unas 3781 corresponden al Yaris, 2375 a la pickup Hilux, 2011 al Corolla Cross, 756 al Corolla, 437 al SW4 y unas 226 al utilitario Hiace. Para mantener su buen nivel de ventas, la terminal publicó los precios de sus modelos más vendidos para septiembre:
TOYOTA YARIS
- XS: $28.324.000
- XLS+: $31.464.000
- S:$33.836.000
TOYOTA HILUX
DX/SR
- 4X2 DX MT: $45.294.000
- 4X4 DX MT: $53.048.000
- 4X2 DX AT: $46.561.000
- 4X4 DX AT: $54.531.000
- 4X4 SR MT: $61.027.000
- 4X2 SR MT: $51.939.000
- 4X4 SR AT: $63.661.000
- 4X2 SR AT: $54.294.000
SRV/SRX
- 4X2 SRV AT: $62.014.000
- 4X4 SRV AT: $70.167.000
- 4X4 SRV+ AT: $73.415.000
- 4x2 SRX AT: $71.653.000
- 4X4 SRX AT: $77.563.000
GR-SPORT
- Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $82.061.000
TOYTOTA COROLLA CROSS
- XLI: $43.963.000
- XEI: $47.370.000
- SEG: $52.323.000
- XEI (HEV): $49.003.000
- SEG (HEV): $54.305.000
- GR-Sport: $54.528.000
TOYOTA COROLLA
- XLI: $36.104.000
- XEI: $39.610.000
- SEG: $44.504.000
- XEI (HEV): $42.118.000
- SEG (HEV): $46.636.000
- GR-Sport: $45.579.000
TOYOTA SW4
- SRX: $80.113.000
- Diamond: $80.880.000
- GR-Sport: $85.013.000
A nivel general de mercado, el mes pasado se comercializaron 54.664 vehículos, un 13% menos que en julio pero un 31,7% más que en agosto 2024. Así, los primeros ocho meses del año acumulan 444.041 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 65,6% respecto de 2024.
