El Fiat Cronos, el auto de producción nacional que supo ser el más vendido del mercado, actualizó sus precios para octubre. El sedán fabricado por Stellantis en su planta de Ferreyra, Córdoba, se comercializa este mes desde $36.650.000 en su versión de entrada de gama, mientras que la alternativa más equipada alcanza los $45.270.000.

La actualización llega en un contexto de caída de los patentamientos respecto del año pasado. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante septiembre se registraron 1702 unidades del Cronos, lo que le permitió ubicarse en el quinto puesto entre los modelos más vendidos del país.

El volumen representó un crecimiento del 2% frente a agosto, cuando se habían patentado 1668 unidades, aunque significó una caída interanual del 18,6% respecto de las 2090 registradas en septiembre de 2025.

La contracción fue todavía mayor en el acumulado anual. Entre enero y septiembre, el Cronos sumó 17.774 patentamientos, un 31,7% menos que las 26.023 unidades comercializadas durante el mismo período del año pasado. Pese a ese retroceso, continúa entre los vehículos de mayor volumen del mercado argentino.

Cuánto cuesta el Fiat Cronos en octubre 2026

La gama mantiene cuatro versiones, todas equipadas con un motor naftero de 1.3 litros, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades o a una caja automática CVT, según la configuración. Los precios de lista para octubre son:

Fiat Cronos Like 1.3 MT: $36.650.000

$36.650.000 Fiat Cronos Drive Plus 1.3 MT: $39.210.000

$39.210.000 Fiat Cronos Drive 1.3 CVT: $44.760.000

$44.760.000 Fiat Cronos Precision 1.3 CVT: $45.270.000

Entre enero y septiembre, el Cronos sumó 17.774 patentamientos

De esta manera, la diferencia entre la versión más accesible y la más cara es de $8.620.000. Las dos primeras configuraciones cuentan con transmisión manual, mientras que las alternativas Drive y Precision incorporan una caja automática CVT.

El desempeño del modelo cordobés se produjo en un mercado automotor que mostró una recuperación mensual durante septiembre, aunque continúa por debajo de los niveles de 2025.

Las alternativas Drive y Precision incorporan caja automática CVT

Según ACARA, en el noveno mes del año se patentaron 49.814 vehículos en la Argentina, un 10,7% más que en agosto, pero un 11,4% menos que en septiembre del año pasado. En el acumulado de enero a septiembre, las operaciones alcanzaron las 435.493 unidades, con una contracción interanual del 13%.

En ese escenario, el Cronos se posicionó detrás de Toyota Hilux (3036 unidades), Ford Ranger (2221), Ford Territory (1975) y Volkswagen Amarok (1970). En el acumulado de los primeros nueve meses del año, el sedán de Fiat se ubicó segundo en el ranking general, únicamente por detrás de la Toyota Hilux, que contabilizó 24.171 patentamientos.