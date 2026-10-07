Marcas chinas, motores en Córdoba y un mercado en transición: la visión de uno de los principales fabricantes de autos del país

El mercado automotor argentino atraviesa una etapa de transformación: se abre a nuevas marcas, las chinas ganan terreno y la electrificación empieza a ocupar un lugar central en la oferta. ¿Cómo se compite en ese escenario sin resignar la producción local? Esta fue la pregunta que atravesó el Capítulo 6 de Movilidad, un encuentro organizado por LA NACION.

Con José Del Rio, secretario general de Redacción del medio, como interlocutor, Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina desde 2021 −grupo dueño de marcas como Fiat, Jeep, RAM, Peugeot, Citroën, DS y LeapMotor−, habló sobre la llegada de Leapmotor al país, la nueva planta de motores en Córdoba, el avance de los eléctricos, el estado de la demanda y los desafíos impositivos de la industria.

Consultado sobre la decisión del grupo de traer una marca china al país, Zuppi contó que Leapmotor llegó hace tres o cuatro meses y que su recepción fue “un éxito espectacular”. Su principal ventaja, explicó, es la red de Stellantis: “Tenemos 300 puntos de contención para la gente que adquiere uno de estos vehículos”.

“Si una persona tiene un problema con su auto en cualquier provincia del país, tenés un punto de contención más allá de la posventa. Eso le da tranquilidad a la gente para tener un auto chino”, continuó.

Sobre el cambio de percepción de los argentinos frente a estos vehículos, lo atribuyó a la mejora de la industria china en calidad, procesos y economía de escala. “Claramente hay costos productivos bajos y competitivos, pero con productos muy buenos”, señaló. Añadió que un mercado más abierto permite “descubrir nuevos modelos y nuevas marcas”.

Zuppi atribuyó el cambio de percepción sobre los autos chinos a la mejora en calidad y procesos Fabián Malavolta

El valor de producir en el país

Stellantis cuenta con dos plantas de producción local: en El Palomar, donde produce los modelos de 208 y 2008 de Peugeot; y en Córdoba, donde hace el Fiat Cronos y las pickups Titano y RAM Dakota. Desde enero del próximo año, anticipó, se sumará una planta de motores en Ferreyra, Córdoba, que abastecerá a las pickups fabricadas en la Argentina y a modelos que se producen en el exterior.

“Tratamos de desarrollar lo máximo posible dentro de casa para ganar eficiencia en costos y en tiempos, y poder darle sustentabilidad a todo el negocio”, desarrolló el ejecutivo.

Sobre la importancia de tener fábricas y producción local, enfatizó que la Argentina tiene una matriz productiva histórica. Contó que la planta de El Palomar tiene más de 60 años y la de Córdoba, más de 70. “Con la macroeconomía argentina, que es volátil, tener producción local es muy importante para darle sustento a toda la cadena de valor”, sostuvo.

En cuanto al auge de los eléctricos, Zuppi sostuvo que su crecimiento debe ir “de la mano de la infraestructura”. Para países con grandes distancias, como la Argentina o Brasil, consideró que los híbridos enchufables son la transición necesaria, aunque los 100% eléctricos empiezan a aparecer. Según contó, el peso de estas tecnologías en la región pasó del 10% en 2025 al 22% en 2026.

Adelantos

Entre las novedades que prepara la automotriz, anticipó que el nuevo Jeep Avenger, un producto regional, se lanzará el 20 de octubre, y que habrá novedades de Fiat y Peugeot el año próximo. “Al tener siete marcas es imposible aburrirte”, dijo y detalló que, en lo que va del año, tuvieron casi 30 lanzamientos.

Consultado por cómo se seduce desde la Argentina a las casas matrices, Zuppi advirtió que la incertidumbre complica la tarea. “La Argentina necesita políticas de Estado que permitan ver el futuro más allá de los gobiernos”, afirmó. Sobre los impuestos municipales, provinciales y nacionales, dijo que influyen mucho en una industria que debe exportar más de la mitad de lo que produce.

Ante la consigna de ponerle un título a Stellantis hoy, eligió dos palabras: “desarrollo y crecimiento”. Y concluyó: “El grupo está en un camino de desarrollo, y Leapmotor es la muestra”.