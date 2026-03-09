Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en marzo 2026

El Toyota Corolla Cross es uno de los modelos de la automotriz japonesa con mejor desempeño en la Argentina. Por un lado está la Hilux, que lideró el mercado el año pasado y que al cierre de enero también se mantuvo en la cima. Pero este Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C también mostró un buen nivel de ventas, ya que en enero y febrero se comercializó casi en igualdad de veces que el Yaris, el modelo entrada de gama de la marca japonesa.

Durante los dos primeros meses de este año, el Corolla Cross acumuló 2082 patentamientos, lo que representó una caída del 46% frente al mismo período del año pasado, cuando se habían comercializado 3854 unidades, según los datos publicados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En un contexto de retracción del mercado, con 42.026 patentamientos en febrero (una baja interanual del 5,7%), la mayoría de las automotrices optó por mantener sin cambios sus listas de precios: ni aumentos ni descuentos.

Las únicas excepciones fueron los modelos que estaban alcanzados por el impuesto interno, conocido como “impuesto al lujo”, cuya eliminación fue aprobada por el Congreso a fines de febrero.

En ese sentido, Toyota confirmó el primer día hábil del mes que mantuvo sin modificaciones los precios de los modelos que no estaban alcanzados por ese tributo. De esta manera, el Corolla Cross quedó con la siguiente configuración para marzo de 2026:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $55.944.000

$55.944.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000

$57.355.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

$61.732.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000

$63.684.000 Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

Toyota Corolla Cross

Toyota Yaris Cross: el SUV de entrada de la amrca

Hasta hace poco, quienes buscaban un Toyota híbrido por debajo del segmento C no tenían muchas opciones: había que escalar hasta el Corolla Cross. Con la llegada del Yaris Cross, la marca japonesa suma ahora una alternativa electrificada dentro del segmento B, un SUV pensado especialmente para el uso urbano y para aprovechar los bajos consumos que caracterizan a esta tecnología.

En términos de dimensiones, el Yaris Cross mide 4,31 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,65 metros de alto, con 2,62 metros de distancia entre ejes, por lo que resulta más chico que el Corolla Cross. El baúl ofrece 400 litros de capacidad en las versiones nafteras y 391 litros en las híbridas, una diferencia mínima que en la práctica resulta casi imperceptible.

El Toyota Yaris Cross es el modelo híbrido más económico de la marca

El modelo llegó al mercado de la Argentina en cinco versiones, de las cuales dos son híbridas. Estas variantes (XEI y SEG) combinan dos motores: un naftero 1.5 litros de cuatro cilindros y 16 válvulas, con ciclo Atkinson y cadena de distribución, y un motor eléctrico alimentado por una batería de ion-litio de 4,3 Ah, que se recarga automáticamente durante las desaceleraciones o frenadas. En conjunto, esta motorización eroga 111 CV de potencia combinada.

Además, llegan con cuatro modos de conducción (Normal, Eco, Sport y EV 100% eléctrico) y el consumo promedio, según informa la terminal, es de 3,9L/100km en uso mixto; 4,3L/100km en uso extraurbano y 3,3L/100km en ciudad.

En lo que concierne a los precios, estos son los informados por la terminal automotriz para este mes: