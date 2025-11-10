Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en noviembre 2025

El Toyota Corolla Cross (segmento C) se posicionó como el Sport Utility Vehicle (SUV) líder en ventas en lo que va de 2025, con 1339 unidades patentadas en octubre y un total acumulado de 17.203 operaciones en el año, de acuerdo con los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Como primer escolta aparece el Chevrolet Tracker (segmento B), SUV que registró 16.115 ventas entre enero y octubre, mientras que el tercer lugar queda para el Volkswagen Taos (segmento C), que supo liderar el ranking y actualmente alcanza las 15.570 unidades.

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Por tanto, para continuar con el deportivo utilitario más vendido del mercado local, Toyota lo actualizó con un aumento de 4% para noviembre, por encima del incremento promedio de la marca en todo su porfolio (2,5%):

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $48.007.000

$48.007.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $51.729.000

$51.729.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $53.511.000

$53.511.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $57.137.000

$57.137.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $59.301.000

$59.301.000 Toyota Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $59.544.000

Para comprar un Toyota Corolla Cross se necesitan $48 millones en noviembre

Cómo vienen las ventas de autos en 2025

Entre enero y octubre se acumularon 552.484 ventas de vehículos 0 km, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024, según Acara. Ahora bien, sólo durante octubre se patentaron 51.982 nuevas unidades, un 7,6% por debajo de los cómputos de septiembre.

“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

En octubre se registraron más de 50.000 ventas de 0 km KELENY - Shutterstock

Los 10 autos más vendidos del año