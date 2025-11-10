Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en noviembre 2025

La marca japonesa aplicó un aumento promedio de 2,5% en su lista de precios; a cuánto se consigue su SUV insignia
- 2 minutos de lectura'
El Toyota Corolla Cross (segmento C) se posicionó como el Sport Utility Vehicle (SUV) líder en ventas en lo que va de 2025, con 1339 unidades patentadas en octubre y un total acumulado de 17.203 operaciones en el año, de acuerdo con los registros de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Como primer escolta aparece el Chevrolet Tracker (segmento B), SUV que registró 16.115 ventas entre enero y octubre, mientras que el tercer lugar queda para el Volkswagen Taos (segmento C), que supo liderar el ranking y actualmente alcanza las 15.570 unidades.
Por tanto, para continuar con el deportivo utilitario más vendido del mercado local, Toyota lo actualizó con un aumento de 4% para noviembre, por encima del incremento promedio de la marca en todo su porfolio (2,5%):
- Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $48.007.000
- Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $51.729.000
- Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $53.511.000
- Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $57.137.000
- Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $59.301.000
- Toyota Corolla Cross GR-SPORT 2.0 CVT: $59.544.000
Cómo vienen las ventas de autos en 2025
Entre enero y octubre se acumularon 552.484 ventas de vehículos 0 km, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024, según Acara. Ahora bien, sólo durante octubre se patentaron 51.982 nuevas unidades, un 7,6% por debajo de los cómputos de septiembre.
“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó el presidente de Acara, Sebastián Beato.
Los 10 autos más vendidos del año
- Toyota Yaris: 28.286
- Fiat Cronos: 27.866
- Toyota Hilux: 27.112
- Ford Ranger: 22.744
- Volkswagen Amarok: 22.036
- Volkswagen Polo: 19.524
- Toyota Corolla Cross: 17.203
- Chevrolet Tracker: 16.115
- Volkswagen Taos: 15.570
- Peugeot 2008: 14.071