“Choqué y el responsable no tiene documentos”: cómo manejarse para no terminar siendo culpable

Los siniestros viales, además de ser un momento que nadie quiere vivir, suelen ser situaciones en las que predominan el nerviosismo y la incertidumbre. Producto de ello, muchas veces se dificulta el procedimiento que se debe realizar luego de que un vehículo se vea involucrado en un choque.

En esa línea, fue Federico Polzoni, gerente de Siniestros Motor de La Caja, quien explicó exactamente qué hay que hacer ante un choque para poder resolverlo de la mejor manera posible.

Lo primero, remarcó el especialista, es priorizar la seguridad de las personas involucradas. Ante un accidente, se debe verificar si hay heridos y, en caso de ser necesario, llamar de inmediato a los servicios de emergencia.

En caso de que haya heridos, lo primero que se debe hacer es llamar a los servicios de emergencia RomarioIen - Shutterstock

Luego, si las condiciones lo permiten, se recomienda señalizar correctamente la zona para evitar nuevos incidentes y mantener la calma para poder reunir toda la información necesaria sobre lo ocurrido. Además, Polzoni destacó la importancia de comunicarse con la aseguradora lo antes posible para recibir asesoramiento sobre cómo proceder en cada caso.

Otro de los puntos fundamentales tras un siniestro es documentar la situación antes de mover el vehículo. Siempre que sea seguro hacerlo, se aconseja sacar fotos y videos del lugar del hecho, la posición de los autos y los daños ocasionados.

“Las fotos y videos ayudan a registrar la posición de los autos, los daños, el contexto del lugar, las señales de tránsito y cualquier otro elemento que pueda ser relevante para determinar cómo ocurrió el siniestro”, explicó Polzoni.

También recomendó recopilar los datos de posibles testigos, ya que esa información puede resultar útil posteriormente en caso de reclamos o determinación de responsabilidades.

Siempre que sea seguro hacerlo, se recomienda sacar fotos y videos del vehículo antes de moverlo Studio Peace - Shutterstock

En los accidentes donde participa un tercero, el especialista señaló que es importante intercambiar determinada documentación e información básica para facilitar cualquier trámite posterior.

Entre los datos que se deben solicitar figuran:

Nombre y apellido del conductor.

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia de conducir.

Patente del vehículo.

Compañía aseguradora.

Número de póliza.

Teléfono de contacto.

Además, recomendó tomar fotografías de la cédula del vehículo y del comprobante de seguro vigente. “Contar con esta información completa desde el inicio ayuda a que la gestión del siniestro sea mucho más ágil y sencilla”, aseguró.

Qué ocurre si la otra persona no tiene la documentación al día

Ahora bien, una situación frecuente es que alguno de los involucrados no tenga la documentación al día o directamente se niegue a entregarla. Frente a ese escenario, Polzoni indicó que lo más importante es evitar discusiones o situaciones de conflicto.

En esos casos, se recomienda registrar la patente del vehículo, sacar fotos y reunir toda la evidencia posible sobre el hecho. Luego, aún con información parcial, se debe realizar igualmente la denuncia ante la aseguradora.

Si la otra persona se niega a entregar la documentación, se aconseja sacar una foto de la patente del vehículo y continuar el reclamo por otra vía Muangsatun - Shutterstock

Según detalló el especialista, si el tercero no cuenta con seguro vigente o no colabora, el reclamo igualmente puede continuar por otras vías, incluso legales, aunque remarcó que es fundamental informar el hecho en tiempo y forma a la compañía aseguradora.

Por último, explicó que en la Argentina el plazo habitual para denunciar un accidente es dentro de las 72 horas hábiles desde ocurrido el hecho. Una vez realizada la denuncia, la aseguradora analiza la información presentada, evalúa las responsabilidades y guía al asegurado sobre los pasos a seguir. “Por eso recomendamos hacer la denuncia cuanto antes y aportar la mayor cantidad de información posible desde el inicio”, concluyó Polzoni.