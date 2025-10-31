Las ventas de autos siguen en crecimiento y superan las 500.000 operaciones en lo que va del año

El mercado automotor continúa mostrando un buen rendimiento en el año a pesar de que cayeron los patentamientos respecto al mes pasado. En octubre se registraron 51.982 nuevas ventas de vehículos, un 7,6% menos que en septiembre pero un 16,9% más que en octubre 2024, según las cifras de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El descenso en relación al mes pasado tiene raíz en las elecciones de medio término que se llevaron a cabo en la Argentina el 26 de octubre último.

La Toyota Hilux fue el modelo más vendido del mes con 2523 unidades toyota.com

A pesar de todo, en los primeros diez meses del año se acumulan 552.484 vehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 55,1% respecto del 2024. Si el análisis solo se realiza en los autos (excluyendo a los vehículos comerciales livianos y pesados) la variación interanual acumulada es del 64,8%.

“Completamos lo que fue otro mes sensible por temas electorales, al igual que septiembre, por encima de los 50.000 patentamientos, y eso ya lo convierte en una buena noticia”, explicó el presidente de Acara, Sebastián Beato.

En esa misma línea, el ejecutivo de la entidad desarrolló sobre qué pasó con los patentamientos tras los resultados electorales de esta última semana: “Hemos tenido mucho movimiento en nuestras concesionarias, evidentemente el resultado del domingo impulsó a muchos clientes a consultar y concretar sus operaciones, por eso vemos que octubre mantiene el buen crecimiento interanual que nos ha venido acompañando”.

El Toyota Yaris continúa como el modelo más vendido del año Pedro Danthas

“La inercia del mercado hacia arriba continúa y entramos ahora en los últimos dos meses que nos permitirán terminar el año con un buen piso para proyectar también un inicio de 2026 con números positivos” completó Beato.

Cuáles fueron los autos más vendidos en octubre

El vehículo más vendido en septiembre fue la pickup Toyota Hilux, que registró unas 2523 ventas (un 5,1% de todo el mercado), logrando un acumulado anual de 27.112. En el segundo lugar se ubicó otro modelo de la marca japonesa, el Yaris, con 2253 operaciones en el décimo mes del año (un market share de 4,6%) alcanzando así las 28.286 en lo que va de 2025 y seguir como el más vendido en la tabla anual.

Para cerrar el podio reapareció el Peugeot 208. El modelo de Stellantis tuvo 2232 patentamientos (4,5% de participación) que lo llevaron a totalizar 26.887 unidades entre enero y octubre.

El Peugeot 208 volvió al podio

De esta manera, así quedó configurado el ranking de los más vendidos en octubre. Donde se destaca el ingreso a los más vendidos del nuevo modelo de Volkswagen Tera, en el décimo puesto:

Toyota Hilux: 2523

2523 Toyota Yaris: 2253

2253 Peugeot 208: 2232

2232 Ford Ranger: 2031

2031 Fiat Cronos: 1844

1844 Ford Territory: 1709

1709 Volkswagen Amarok: 1619

1619 Chevrolet Tracker: 1532

1532 Volkswagen Polo: 1460

1460 Volkswagen Tera: 1347