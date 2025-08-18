Cuánto cuesta el Toyota Yaris en agosto 2025

El modelo más económico de Toyota, el Yaris, logró ser el modelo más vendido durante todo julio con 3641 ventas, logrando así un acumulado de 19.188 comercializaciones entre enero y julio, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con estos últimos cómputos, este hatchback casi se mete dentro del top 3 de los modelos más vendidos, ranking en el que se encuentra el Fiat Cronos (con 21.663 ventas), el Peugeot 208 (con 20.989 ventas) y la Toyota Hilux (con 19.686 ventas).

En ese sentido, Toyota, para que continúe a buen ritmo, lo alistó para el mes de agosto con un aumento del 3,5%, teniendo en cuenta que el tipo de cambio del dólar aumentó un 13% en julio:

Toyota Yaris Hatchback XS 1.5 CVT: $26.721.000

$26.721.000 Toyota Yaris Hatchback XLS+ 1.5 CVT: $29.683.000

$29.683.000 Toyota Yaris Hatchback S 1.5 CVT: $31.921.000

Así es el Toyota Yaris Hatchback

En otra sintonía, el martes 1 de julio la Compañía Financiera de Toyota y el Banco Galicia comenzaron a ofrecer financiación en dólares para todos los modelos de la marca, convirtiéndose así en la primera en brindar la posibilidad de comprar un auto financiado en la divisa estadounidense. Esto sólo aplica para personas cuya actividad comercial esté habilitada para operar en moneda extranjera.

Las condiciones son las siguientes: permiten financiar en dólares cualquier auto de la marca hasta un 90% de su valor, con una tasa del 9% anual y un plazo máximo de 48 meses.

Parte trasera del Toyota Yaris Pedro Danthas

“Esta nueva herramienta de financiación facilita y amplía el acceso a vehículos Toyota y potenciará aún más el crecimiento del sector automotriz en 2025. La posibilidad de financiarse en dólares dinamiza al mercado con una alternativa más para adecuarse a las necesidades de cada cliente y favorece el crecimiento de la economía”, dijo Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.