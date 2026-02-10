Cuánto cuesta el Volkswagen Taos en febrero 2026

Tras el reciente restyling, el SUV del segmento C volvió a ajustar sus precios; a cuánto se consigue cada versión
2 minutos de lectura
El Volkswagen Taos inició el año patentando 1072 unidades, lo que representó el 1,7% del mercado total de autos, consolidándose como uno de los SUV más relevantes de su segmento en la Argentina.
Volkswagen comenzó el año con un volumen de ventas sólido, siendo la automotriz con mayor nivel de patentamientos del mercado de 0km. En ese marco, el Taos ocupa un rol central dentro de su oferta.
El modelo fue actualizado recientemente y tras el restyling, pasó a llegar importado desde México, luego de la discontinuación de su producción local para liberar capacidad industrial con vistas al desarrollo de la futura y nueva Amarok, prevista para 2027.
Durante febrero, la gama registró un ajuste del 1% respecto de enero. Con ese incremento, los valores oficiales quedaron configurados de la siguiente manera:
- Taos Comfortline 250TSI AT: $57.511.950
- Taos Highline 250TSI AT: $65.470.200
- Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $66.319.150
Todas las versiones están impulsadas por el motor naftero 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a una caja automática Tiptronic de ocho velocidades.
Equipamiento y seguridad
El restyling introdujo una estética alineada con los últimos lanzamientos de la marca. El frente y la parte trasera adoptaron una nueva identidad visual, con firma lumínica renovada, rediseño de paragolpes, parrilla y llantas de aleación. En la zaga se destacan los nuevos faros, la barra LED que los conecta y el emblema trasero iluminado, mientras que el perfil lateral conserva el diseño previo.
En el interior, todas las versiones incorporan un tablero digital de 10,25 pulgadas configurable, una pantalla multimedia central de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB-C (dos delanteros y dos traseros). El equipamiento de confort se completa con acceso sin llave, climatizador bizona y asiento del conductor con regulación eléctrica y soporte lumbar.
El Taos también ofrece cuatro modos de conducción —Normal, Deportivo, Ecológico e Individual— que permiten adaptar el comportamiento del vehículo según las preferencias del conductor. En materia de seguridad, toda la gama cuenta con seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y cámara de visión trasera para asistencia en maniobras y estacionamiento.
