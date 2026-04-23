Cuánto cuesta el Volkswagen Tera en abril 2026

El Volkswagen Tera es una de las últimas propuestas que presentó la automotriz alemana en el mercado local.

Se trata de un Sport Utility Vehicle (SUV) proveniente de Brasil que desembarcó en la Argentina en agosto de 2025 con el objetivo de posicionarse como el sucesor del histórico Volkswagen Gol. De hecho, el modelo fue elegido como “Auto del Año 2026”, según la votación de la prensa especializada.

Este nuevo exponente de la marca, ubicado en la gama entre el Volkswagen Polo y el Volkswagen Nivus, comenzó el año con un sólido desempeño comercial. Durante el primer trimestre registró 4784 patentamientos, lo que lo posicionó como el sexto modelo más vendido del mercado, de acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El mismo informe también muestra que el mercado tuvo una leve retracción: en el acumulado del primer trimestre se registraron 157455 patentamientos, cifra que representó una caída del 3,1% frente al mismo período del año pasado. El año había comenzado con dos meses de menor actividad de lo esperado, pero en marzo se produjo un repunte que achicó la diferencia respecto de los registros entre enero y marzo de 2025.

En parte, esto se explicó por la decisión de varias automotrices de mantener sus precios sin cambios; entre ellas, Volkswagen, que se posicionó como la marca con mayor cantidad de ventas en lo que va del año.

En ese contexto, el Volkswagen Tera quedó configurado de la siguiente manera para abril de 2026:

Tera Trend MSI MT: $36.755.250

$36.755.250 Tera Comfort 170TSI AT: $41.561.750

$41.561.750 Tera High 170TSI AT: $45.609.400

$45.609.400 Tera Outfit 170TSI AT: $46.747.750

La versión de entrada de gama del Tera es el modelo más económico de Volkswagen

Cómo viene equipado el Volkswagen Tera

El modelo, como el listado de precios lo indica, se comercializa en cuatro versiones: Trend MSI MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT. Mide 4,151 m de largo (7 cm más que el Polo y 12 cm menos que el Nivus), 1,777 m de ancho (aproximadamente 2 cm menos que los otros dos) y 1,504 m de alto (1 cm más). A pesar de las mencionadas diferencias, la distancia entre ejes es igual, con unos 2,566 m. El baúl posee una capacidad de 350 L.

Equipa el conocido motor turbonaftero 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L de cilindrada, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 170 Nm de torque, desde los 1750 hasta las 4250 rpm, combinado con una caja manual de cinco velocidades o una automática Tiptronic de seis marchas, ambas con tracción delantera.

Su equipamiento consiste en una central multimedia y tablero digital de 10” cada uno, llave de presencia y encendido por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares refrigerado, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, luz ambiente y tapizado en cuero sintético como los más destacados.

Interior del Volkswagen Tera

En seguridad incluye de serie seis airbags, anclajes Isofix, asistente de arranque y descenso en pendientes, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS, ASR, EDL, EDTC y control electrónico de estabilidad. Y en la versión Outfit suma algunos sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) como control de velocidad crucero adaptativo, ayuda de mantenimiento de carril, monitor de punto ciego con alerta de tráfico cruzado trasero, aviso de fatiga del conductor y freno autónomo de emergencia con detector de peatones, entre otras.

Cabe destacar que este modelo fue sometido a las pruebas de choque de Latin NCAP antes de su llegada al mercado local y obtuvo el máximo puntaje posible: cinco estrellas.