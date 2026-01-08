Seleccionaron al “auto del año” y ganó un recién llegado al mercado

El Grupo Premia, integrado por periodistas especializados en la industria automotriz, eligió al Volkswagen Tera como Auto del Año 2026. Se trata del modelo de la terminal alemana que desembarcó en agosto en el mercado local y que se perfila como el sucesor del histórico Volkswagen Gol.

El Tera es un crossover del segmento B, fabricado en Brasil y comercializado en cuatro versiones en la Argentina. De hecho, en diciembre logró posicionarse como el tercer modelo más vendido del mercado, con 847 patentamientos, solo por detrás de la Ford Ranger (964 ventas) y la Toyota Hilux (1805). Si se analiza en detalle, fue el auto más vendido del mercado, dado que los únicos modelos que lo superaron pertenecen al segmento de las pickups.

El Volkswagen Tera consiguió 51 puntos

En esta competencia participaron todos los vehículos presentados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de ese mismo año que contaran, al menos, con una versión con precio de venta al público, dejando fuera a los modelos que se ofrecieron únicamente en preventa. Otro de los requisitos para ser elegibles fue contar con una producción anual estimada no menor a 5000 unidades.

El jurado estuvo integrado por Matías Antico, Augusto Brugo Marcó, Gabriel Silveira, Martín Simacourbe, Eduardo Smok, Gabriel Tomich y Guido Tonelli. Cada uno contó con 25 puntos para distribuir entre los siete candidatos, con la única condición de no asignar más de 10 unidades a un mismo modelo.

El resultado final consagró al Volkswagen Tera con 51 puntos, en el segundo lugar se ubicó el Kia K3 con 39 puntos, mientras que el Renault Koleos completó el podio con 32 puntos.

El Kia K3 quedó en el segundo lugar de la competencia

De esta manera, el nuevo modelo de la automotriz alemana se suma a la lista de ganadores y marca la segunda vez que Volkswagen obtiene este reconocimiento:

2026: Volkswagen Tera

2025: Renault Kardian

2024: Ford Ranger

2023: Ford Maverick

2022: Volkswagen Taos

2021: Peugeot 208

Cómo es el Volkswagen Tera

Esta nueva apuesta se posiciona en la marca entre el Polo y el Nivus y se comercializa en cuatro versiones: Trend MSi MT, Comfort 170 TSi AT, Highline 170 TSi AT y Outfit 170 TSi AT.

Debajo del capot hay dos mecánicas disponibles (ambas nafteras): con el motor MSi de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.6 L de cilindrada, que genera 110 CV a 5800 rpm y 15,8 kgm de par a 5000 rpm anexado a una caja manual de 5 velocidades (para la versión de entrada); y el 170 TSi de 3 cilindros, 12 válvulas y 1.0 L con turbo, que entrega 101 CV a 5600 rpm y 17,3 kgm a 1750 rpm, combinado con una transmisión tipo Tiptronic de 6 velocidades (para las tres restantes). La tracción es delantera.

Interior del Volkswagen Tera

En cuanto al equipamiento, la versión Trend está equipada con neumáticos 205/60 y llantas de acero de 16” y embellecedores de llantas en color negro y barras de techo. Ofrece en el interior el tablero digital de 8”, sistema multimedia VW Play con pantalla de 10”, volante multifunción, asientos con tapizado de tela, 2 tomas USB C, control de velocidad crucero, detector de fatiga y sensor de estacionamiento trasero.

La Comfort se diferencia porque ofrece llantas de aleación diamantadas de 16”, 6 parlantes, volante multifunción forrado en cuero con levas, consola central con divisiones y sistema multimedia VW Play conectada a través de MI VW Connect.

La High es la opción más completa y trae detalles exclusivos, asistentes a la conducción y materiales de alta calidad. En el exterior luce llantas de aleación diamantadas de 17”, faros VW LED con DRL con activación automática de luz de cruce y función Coming & Leaving Home, llave de presencia y arranque por botón, climatizador, indicador de presión de neumáticos, cargador inalámbrico de celulares, tomas USB tipo C, sensores de estacionamiento delantero y trasero con cámara de visión trasera, luz ambiente, tapizado en cuero sintético, tablero digital de 10” y pantalla multimedia también de 10”.

Finalmente, la Outfit complementa a la High e incorpora detalles decorativos, como las llantas de 17” oscurecidas, tapizados exclusivos y espejos exteriores en, badges específicos y el techo en negro.