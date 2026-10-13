La Ford Ranger, una de las pickups más vendidas de la Argentina, actualizó sus precios para este mes. La camioneta producida en la planta de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, se comercializa este mes desde $46.158.100 en su versión de entrada de gama, mientras que la alternativa más equipada alcanza los $84.104.350.

La gama ofrece configuraciones destinadas tanto al trabajo como al uso particular, con opciones de cabina simple, doble cabina y chasis. También cuenta con motorizaciones turbodiésel de 2.0 litros y V6 de 3.0 litros, transmisiones manuales y automáticas, y sistemas de tracción simple e integral.

La actualización de precios llega después de un septiembre positivo para la pickup. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la Ranger registró 2221 patentamientos durante el noveno mes del año, un 23,7% más que en agosto, cuando se habían comercializado 1796 unidades.

En la comparación interanual, sus ventas retrocedieron apenas un 0,4% frente a las 2230 unidades registradas en septiembre de 2025. De esta manera, se ubicó como el segundo vehículo más vendido del país en el mes, únicamente por detrás de la Toyota Hilux.

Cuánto cuesta la Ford Ranger en octubre 2026

La gama presenta 16 configuraciones, con diferentes niveles de equipamiento, motorización, carrocería y tracción. Los precios de lista vigentes para octubre son los siguientes:

Ford Ranger 4x2

XL 2.0L Diesel Cabina Simple MT: $46.158.100

$46.158.100 XL 2.0L Diesel Cabina Doble MT: $48.924.190

$48.924.190 XL 2.0L Diesel Cabina Doble AT: $50.372.000

$50.372.000 XLS 2.0L Diesel Cabina Doble: $54.673.730

$54.673.730 Black 2.0L Diesel Cabina Doble: $60.227.200

$60.227.200 XLT 2.0L Diesel Cabina Doble: $67.352.460

La Ranger Black figura a $60.227.200

Ford Ranger 4x4

XL 2.0L Diesel Chasis MT: $49.005.000

$49.005.000 XL 2.0L Diesel Cabina Simple MT: $51.480.000

$51.480.000 XL 2.0L Diesel Cabina Doble MT: $53.412.770

$53.412.770 XL 2.0L Diesel Cabina Doble AT: $54.514.000

$54.514.000 XLS 3.0L V6 Diesel Cabina Doble 4WD: $65.210.460

$65.210.460 Black 2.0L Diesel Cabina Doble: $66.669.980

$66.669.980 XLT 2.0L Diesel Cabina Doble: $72.213.400

$72.213.400 XLT V6 Diesel Cabina Doble 4WD: $73.873.520

$73.873.520 LTD 2.0L Diesel Cabina Doble: $78.995.740

$78.995.740 LTD+ 3.0L V6 Diesel Cabina Doble 4WD: $84.104.350

De esta manera, la diferencia entre la Ranger más económica y la más cara alcanza los $37.946.250. En las versiones de cabina doble, la oferta comienza en $48.924.190 para la XL 4x2 manual y llega hasta los $84.104.350 de la Limited+ V6.

El desempeño comercial de la Ranger durante septiembre superó ampliamente la recuperación general del mercado automotor. Mientras que los patentamientos totales crecieron un 10,7% mensual, la pickup de Ford registró una mejora del 23,7%.

Mientras que los patentamientos totales crecieron un 10,7% mensual, la pickup de Ford registró una mejora del 23,7%

En el acumulado de enero a septiembre, la camioneta alcanzó 16.288 unidades patentadas, frente a las 20.713 registradas durante el mismo período de 2025. La diferencia representa una caída interanual del 21,4%, según ACARA.

En cuanto a sus principales competidoras, la Toyota Hilux mantuvo el liderazgo con 3036 patentamientos en septiembre y 24.171 unidades acumuladas en el año. Por su parte, la Volkswagen Amarok, también producida en General Pacheco, contabilizó 1970 operaciones durante el noveno mes y 12.709 en lo que va de 2026.