Cuánto cuesta la Toyota Hilux en abril 2026

Luego de haberse consagrado como el vehículo más vendido del año pasado, la Toyota Hilux inicia otro período con grandes expectativas. En el primer trimestre acumuló 7819 patentamientos y se posicionó no solo como la pickup más vendida, sino también como el modelo con mayor volumen total, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Este desempeño se explica, en parte, por las 2194 unidades que la pickup fabricada en Zárate, provincia de Buenos Aires, registró durante el mes de marzo. Sin embargo, esa cifra no le alcanzó para mantener el liderazgo mensual, ya que quedó en el segundo puesto tras ser superada por Peugeot, que alcanzó 2245 patentamientos en ese período.

La Toyota Hilux fue el segundo modelo más vendido en marzo

Ahora bien, como parte de su estrategia comercial, Toyota decidió una vez más mantener sin cambios su lista de precios para abril de 2026, dejando, en este caso, a la Hilux con los mismos valores del mes anterior:

Los precios de la Toyota Hilux en abril 2026

HILUX DX/SR

Toyota Hilux 4X2 DX MT: $49.325.000

$49.325.000 Toyota Hilux 4X4 DX MT: $57.769.000

$57.769.000 Toyota Hilux 4X2 DX AT: $50.704.000

$50.704.000 Toyota Hilux 4X4 DX AT: $59.383.000

$59.383.000 Toyota Hilux 4X4 SR MT: $66.457.000

$66.457.000 Toyota Hilux 4X2 SR MT: $56.562.000

$56.562.000 Toyota Hilux 4X4 SR AT: $69.326.000

$69.326.000 Toyota Hilux 4X2 SR AT: $59.125.000

HILUX SRV/SRX

Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $67.506.000

$67.506.000 Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $76.381.000

$76.381.000 Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $79.838.000

$79.838.000 Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $77.921.000

$77.921.000 Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $84.349.000

HILUX GR-SPORT

Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $89.327.000

Así es la Toyota Hilux SRX

La actualidad de la industria automotriz argentina

La cantidad de vehículos patentados durante marzo ascendió a 48.972 unidades, lo que representa un crecimiento interanual del 1,2%, ya que en marzo de 2025 se habían registrado 48.389 unidades, según Acara.

En comparación con febrero, se observa una suba del 16,5%, dado que en ese mes se habían registrado 42.027 unidades. De esta manera, en el acumulado de los tres primeros meses del año se patentaron 157.455 vehículos, lo que equivale a una caída del 3,1% frente al mismo período de 2025, cuando se habían contabilizado 162.475 unidades.

Este año, las ventas comenzaron a un ritmo más lento que el del año pasado Shutterstock

Respecto a la actualidad del sector, el presidente de Acara, Sebastián Beato, comentó: “Vemos como en los tres meses ya transcurridos nos estamos emparejando al año pasado, pero el crecimiento es más lento de lo que preveíamos y claramente estamos en un momento en el que hay que salir a buscar al cliente y facilitarle incentivos para que tome la decisión de comprar. Una vez más, insistimos en que la financiación, por un lado, con tasas que sigan hacia abajo, y la reforma impositiva, tantas veces anunciada, pueden ser ese empujoncito que necesitamos para que se consolide un dinamismo que nos está faltando. Desde la cadena de valor estamos trabajando en ello y mantenemos las previsiones de que el 2026 será con crecimiento”.