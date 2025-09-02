Cuánto cuesta la Toyota Hilux en septiembre 2025

La chata de la marca japonesa ya cuenta con sus nuevos precios para este noveno mes del año; de cuánto fue el aumento y cómo quedó configurado el listado
La pickup de Toyota, automotriz líder en ventas en lo que va del año, se consolida como la camioneta más vendida entre enero y agosto con 22.077 patentamientos, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
De hecho, durante el mes de agosto, esta pickup producida en la planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, se posicionó como el segundo modelo más vendido de todo el mercado, teniendo solo por encima a su compañero, el Yaris.
Ahora bien, en el ranking anual de todos los segmentos, esta chata se ubicó en el cuarto lugar, en la puerta del podio, donde se encuentran el Fiat Cronos (23.924 ventas), el Toyota Yaris (22.981) y el Peugeot 208 (22.901).
Así, con el objetivo de mantenerla como líder en el segmento de pickups y lograr escalar en el ranking del total de mercado, Toyota alistó a la Hilux con un aumento promedio de 3,9% para el mes de septiembre, quedando de la siguiente manera.
HILUX DX/SR
- Toyota Hilux 4X2 DX MT: $45.294.000
- Toyota Hilux 4X4 DX MT: $53.048.000
- Toyota Hilux 4X2 DX AT: $46.561.000
- Toyota Hilux 4X4 DX AT: $54.531.000
- Toyota Hilux 4X4 SR MT: $61.027.000
- Toyota Hilux 4X2 SR MT: $51.939.000
- Toyota Hilux 4X4 SR AT: $63.661.000
- Toyota Hilux 4X2 SR AT: $54.294.000
HILUX SRV/SRX
- Toyota Hilux 4X2 SRV AT: $62.014.000
- Toyota Hilux 4X4 SRV AT: $70.167.000
- Toyota Hilux 4X4 SRV+ AT: $73.415.000
- Toyota Hilux 4x2 SRX AT: $71.653.000
- Toyota Hilux 4X4 SRX AT: $77.563.000
HILUX GR-SPORT
- Toyota Hilux GR-Sport 4X4 AT: $82.061.000
Cómo vienen las ventas de autos en 2025
Si bien las ventas de autos cayeron un 12% en relación al mes anterior, se mantienen en números verdes frente a 2024. Según Acara, se computan un 64,8% más patentamientos en el acumulado 2025 vs. 2024.
“El año avanza y en los concesionarios seguimos con una buena tendencia de crecimiento interanual. La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también demoras del sistema que ha generado un efecto embudo hasta el último día y algunos patentamientos pasaron para septiembre”, analizó el presidente de Acara, Sebastián Beato.
En esa línea, el titular de Acara cerró: “De todas formas, seguimos un clima positivo en nuestra actividad por la presencia de una serie de factores, algunos de la macro y otros de la micro, como el crédito que sigue presente y con varias opciones. Cuando la gente se convence de que es un buen momento para adquirir un vehículo, lo concreta, y hoy lo es, por eso seguimos con números que no veíamos desde 2018″.
En cuanto al análisis de las terminales automotrices con más ventas, en agosto Toyota permaneció en la cima, luego de haber superado a Volkswagen en julio. Ahora bien, el listado de autos más vendidos en el acumulado anual quedó configurado así:
- Fiat Cronos: 23.924 (ventas)
- Toyota Yaris: 22.981
- Peugeot 208: 22.901
- Toyota Hilux: 22.077
- Ford Ranger: 18.468
- Volkswagen Amarok: 18.388
- Volkswagen Polo: 16.550
- Toyota Corolla Cross: 14.165
- Volkswagen Taos: 13.152
- Chevrolet Tracker: 12.806