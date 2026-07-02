Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta de un auto en julio 2026

El precio de los combustibles volvió a moverse en julio y mantiene su impacto sobre el costo de uso de los vehículos en la Argentina. Aunque los cambios respecto de junio fueron moderados y no todos los productos subieron, llenar el tanque sigue siendo uno de los gastos centrales para quienes utilizan el auto a diario.

De acuerdo con los valores relevados en estaciones de servicio de YPF de la Ciudad de Buenos Aires, los precios de referencia para julio quedaron de la siguiente manera:

Nafta súper: $2047 por litro.

$2047 por litro. Nafta premium: $2244 por litro.

$2244 por litro. Gasoil: $2119 por litro.

$2119 por litro. Euro diesel: $2353 por litro.

Con estos valores, completar la carga de varios de los modelos más populares del mercado argentino exige desembolsos cercanos o superiores a los $100.000. Uno de los casos más representativos es el Fiat Cronos, uno de los autos más vendidos del país durante los últimos años y referente del segmento compacto. Equipado con un tanque de combustible de 48 litros, llenarlo con nafta súper demanda aproximadamente $98.256.

Tomando como referencia el precio de la nafta súper, completar la carga del Cronos demanda alrededor de $98.256

En el mercado de usados, el Volkswagen Gol Trend mantiene su lugar entre los vehículos más transferidos. Su tanque de 55 litros requiere un gasto cercano a los $112.585 para completar la carga con nafta súper.

Las pickups también reflejan el peso del combustible en el costo de uso. La Toyota Hilux, líder histórica entre los utilitarios medianos, cuenta con un tanque de 80 litros. Tomando como referencia el precio del gasoil común, una carga completa asciende a $169.520. En caso de utilizar Euro diesel, el desembolso trepa hasta los $188.240.

Completar la carga con diésel común para una Toyota Hilux implica un gasto aproximado de $169.520

Más allá de las variaciones mensuales, los combustibles continúan ubicándose en niveles elevados en términos históricos. El precio final en los surtidores depende no solo de la cotización internacional del petróleo, sino también de factores locales como la carga impositiva, los biocombustibles, los costos logísticos y el tipo de cambio.

Cómo gastar menos combustible

Aunque el valor por litro escapa al control de los conductores, existen algunas prácticas que ayudan a reducir el consumo y mejorar la eficiencia. Una de las principales recomendaciones es evitar aceleraciones y frenadas bruscas, ya que una conducción más suave permite que el motor trabaje en un rango más eficiente y reduce el gasto de combustible.

También resulta importante controlar periódicamente la presión de los neumáticos. Circular con valores inferiores a los recomendados incrementa la resistencia al rodamiento y obliga al vehículo a consumir más energía para desplazarse.

El uso del aire acondicionado influye en el consumo de combustible PH888 - Shutterstock

En ruta, el uso del control de velocidad crucero puede contribuir a mantener un ritmo constante y evitar aceleraciones innecesarias. Asimismo, tanto el aire acondicionado como las ventanillas abiertas influyen en el consumo: el primero aumenta la exigencia del motor y las segundas perjudican la aerodinámica a velocidades elevadas.

Si bien ninguna de estas medidas elimina el impacto de los precios en los surtidores, pueden contribuir a reducir el gasto mensual de combustible y mejorar la autonomía de cada tanque.

Por otro lado, las principales estaciones de servicio suelen ofrecer descuentos a través de aplicaciones propias, promociones bancarias o beneficios por día y horario de carga. En esos casos, conviene revisar las condiciones vigentes, ya que los porcentajes, topes de reintegro y productos alcanzados pueden variar según la compañía y la fecha.