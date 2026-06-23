Cuánto cuesta llenar el tanque de nafta de un auto en junio 2026

El precio de los combustibles continúa en ascenso y volvió a impactar en el costo de uso de los vehículos en la Argentina. Aunque las subas mensuales perdieron intensidad respecto de los últimos meses, cargar combustible sigue representando uno de los principales gastos para quienes utilizan el auto a diario.

De acuerdo con los valores relevados en las estaciones de servicio de YPF de la Ciudad de Buenos Aires, los precios de referencia en junio quedaron de la siguiente manera:

Nafta súper: $2043 por litro

$2043 por litro Nafta premium: $2249 por litro

$2249 por litro Gasoil: $2112 por litro

$2112 por litro Euro diesel: $2395 por litro

Con estos valores, llenar el tanque de varios de los modelos más populares del mercado argentino ya exige desembolsos cercanos o superiores a los $100.000. Uno de los casos más representativos es el del Fiat Cronos, el auto más vendido del país durante los últimos años y uno de los referentes del segmento compacto. Equipado con un tanque de combustible de 48 litros, completar la carga con nafta súper demanda aproximadamente $98.064.

Tomando como referencia el precio de la nafta súper, completar la carga del Cronos demanda alrededor de $98.064

En el mercado de usados, el Volkswagen Gol Trend mantiene su liderazgo entre los vehículos más transferidos. Su tanque de 55 litros requiere un gasto cercano a los $112.365 para llenarlo con nafta súper.

Para llenar el tanque con nafta súper del Volkswagen Gol Trend ronda los $112.365

Las pickups también reflejan el impacto de los aumentos. La Toyota Hilux, líder histórica entre los utilitarios medianos, cuenta con un tanque de 80 litros. Tomando como referencia el precio del gasoil común, una carga completa asciende a $168.960. En el caso de utilizar Euro diesel, el desembolso trepa hasta los $191.600.

Completar la carga con diésel común para una Toyota Hilux implica un gasto aproximado de $191.600

Más allá de las variaciones mensuales, los combustibles siguen ubicándose en niveles elevados en términos históricos. El precio final en los surtidores depende no sólo de la cotización internacional del petróleo, sino también de factores locales como la carga impositiva, los biocombustibles, los costos logísticos y el tipo de cambio.

Cómo gastar menos combustible

Aunque el valor por litro escapa al control de los conductores, existen algunas prácticas que ayudan a reducir el consumo y mejorar la eficiencia. Una de las principales recomendaciones es evitar aceleraciones y frenadas bruscas, ya que mantener una conducción suave permite que el motor trabaje en un rango más eficiente y reduzca el gasto de combustible.

También resulta importante controlar periódicamente la presión de los neumáticos. Circular con valores inferiores a los recomendados incrementa la resistencia al rodamiento y obliga al vehículo a consumir más energía para desplazarse.

El uso del aire acondicionado influye en el consumo de combustible PH888 - Shutterstock

En ruta, el uso del control de velocidad crucero puede contribuir a mantener un ritmo constante y evitar aceleraciones innecesarias. Asimismo, tanto el aire acondicionado como las ventanillas abiertas influyen en el consumo: el primero aumenta la exigencia del motor y las segundas perjudican la aerodinámica a velocidades elevadas.

Si bien ninguna de estas medidas elimina el impacto de los aumentos en los surtidores, pueden contribuir a reducir el gasto mensual de combustible y mejorar la autonomía de cada tanque.

Por otro lado, existen descuentos que ofrecen las principales estaciones de servicio para gastar lo menos posible en la carga de combustible. Por ejemplo, YPF cuenta con una rebaja del 6% para cargas entre las 00 y las 06hs; Axion tiene descuentos del 10% en la línea Quantium los lunes y viernes; Puma Energy ofrece hasta un 10% con tope de 50 litros con Puma Pris y Shell hace lo propio con beneficios los jueves y viernes.