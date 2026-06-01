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Guía definitiva: qué día conviene cargar nafta según el tipo de ahorro, tarjeta y aplicación con descuento

Las estaciones de servicio apelan a rebajas a través de sus aplicaciones y alianzas con bancos; los programas buscan mantener competitividad y fidelizar clientes

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YPF ofrece el 10% de descuento en Infinia los lunes, que se extiende a sábados y domingos para socios de Club LA NACION
YPF ofrece el 10% de descuento en Infinia los lunes, que se extiende a sábados y domingos para socios de Club LA NACIONIGNACIO ARNEDO

Tras varios meses marcados por ajustes en los precios de los combustibles, ahorrar algunos pesos en cada carga pasó a ser una prioridad para muchos conductores. En ese escenario, las principales petroleras del país reforzaron sus estrategias comerciales con descuentos, promociones y programas de beneficios orientados a fidelizar clientes.

Las bonificaciones, que en numerosos casos están vinculadas a aplicaciones móviles, medios de pago específicos y programas de recompensas, buscan ofrecer un alivio al bolsillo en un contexto donde el gasto en movilidad continúa teniendo un peso importante dentro del presupuesto mensual.

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Entre las distintas alternativas disponibles, YPF mantiene su programa “Carga Inteligente”, donde la compañía ofrece un descuento del 6% en todos los combustibles para las cargas realizadas entre las 0 y las 6 de la mañana mediante su aplicación oficial.

A este beneficio se suman otras promociones vigentes, como el 10% de descuento en Infinia los lunes. Para los socios de Club LA NACION, esa bonificación también se extiende a los sábados y domingos, siempre que el pago se realice con dinero en cuenta a través de la app de la petrolera.

YPF otorga un 6% de descuento entre las 0 y las 6 de la mañana
YPF otorga un 6% de descuento entre las 0 y las 6 de la mañanaSantiago Filipuzzi

Además, existe un 3% adicional por el uso del sistema de autodespacho en estaciones adheridas y promociones específicas con tarjetas bancarias y comunidades. La única excepción es el Gasoil Grado 2 (Diesel 500), que presenta un tope de 150 litros mensuales. A su vez, YPF se apalanca en acuerdos con entidades bancarias:

  • Banco Ciudad: 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5% extra; tope de $5000).
  • Banco Macro: 30% los miércoles (tope de $25.000).
  • Banco Comafi: 20% los sábados (tope de $8000 semanales).
  • Banco Nación: 30% los viernes (tope de $15.000).
  • Banco Galicia: 15% para clientes Eminent y 10% para el resto, los lunes (topes de $15.000 y $10.000).
  • Banco Patagonia: 20% los jueves (25% para cuenta sueldo; topes de $10.000 y $15.000).
  • Banco Credicoop: 15% los viernes (20% con cuenta sueldo; reintegros diarios de hasta $6000).
YPF ofrece un descuento del 30% los viernes (tope de $15.000) para los usuarios de Banco Nación
YPF ofrece un descuento del 30% los viernes (tope de $15.000) para los usuarios de Banco NaciónSantiago Filipuzzi

En los boxes de servicio, los socios del Club LA NACION acceden a un 30% de descuento (tope de $25.000), beneficio que se reduce al 20% si se paga con la app. El combo incluye un café de cortesía en las tiendas FULL.

Shell también ofrece un abanico de descuentos, con foco en sus productos premium y en el consumo habitual. De lunes a viernes, los socios de 365 acceden a un 20% en lubricantes, 15% en tiendas Shell Select adheridas, 10% en nafta V-Power y 5% en nafta súper. A esto se suman beneficios puntuales, como un 10% en V-Power (tope de $4000) los miércoles, un 10% con tarjetas Cencosud más un reintegro adicional del 5% los jueves y un 10% con tarjetas premium de Banco Santa Fe, Entre Ríos y San Juan vía MODO (tope $5000) los viernes.

Shell ofrece los miércoles un 10% en V-Power (tope de $4000)
Shell ofrece los miércoles un 10% en V-Power (tope de $4000) Ricardo Pristupluk

La compañía también replica convenios bancarios similares a los de YPF, con días y topes equivalentes:

  • Banco Ciudad: 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5%). Tope: $10.000 por cuenta por mes; adicional jubilados: $5000.
  • Banco Comafi: 20% los domingos. Tope: $8000 por semana.
  • Banco Nación: 30% los viernes. Tope: $15.000 por cuenta por mes.
  • Banco Galicia: 15% para clientes Eminent, 10% para el resto, todos los lunes. Topes de $15.000 y $10.000.
  • Banco Patagonia: 20% los jueves. Para cuenta sueldo: 25%. Topes: $10.000 y $15.000.
  • Banco Credicoop: 15% los viernes (20% con cuenta sueldo). Tope diario: $4500 y $6000.
Shell cuenta con la misma promoción del Banco Nación
Shell cuenta con la misma promoción del Banco NaciónRodrigo Néspolo - LA NACION

Por el lado de Axion, centra sus promociones en la línea Quantium, con 10% de descuento los lunes y viernes. Las alianzas bancarias reflejan patrones similares a sus competidores:

  • Banco Ciudad: 10% los domingos (15% para cuentas sueldo; jubilados suman 5%). Tope: $10.000; adicional jubilados: $5000.
  • Banco Santa Fe: 20% de martes a domingo. Tope mensual: $20.000.
  • Banco Comafi: 20% los lunes. Tope: $8000 semanales.
  • Banco Nación: 30% los viernes. Tope: $15.000 por cuenta por mes.
  • Banco Galicia: 15% Eminent, 10% general, los lunes. Topes: $15.000 y $10.000.
  • Banco Patagonia: 20% los jueves (25% con cuenta sueldo). Topes: $10.000 y $15.000.
  • Banco Credicoop: 15% los viernes (20% cuenta sueldo). Tope diario: $4500 o $6000.
Axion ofrece en su línea Quantium un 10% de descuento los lunes y viernes
Axion ofrece en su línea Quantium un 10% de descuento los lunes y viernesFabian Marelli
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