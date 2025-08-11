LA NACION

Cuánto sale hacer la VTV en CABA en agosto 2025

El precio de la Verificación Técnica Vehicular no experimentó modificaciones en agosto; cuánto cuesta realizar el trámite este mes

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
En junio este trámite sufrió un ajuste en su precio
En junio este trámite sufrió un ajuste en su precioGCBA

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para poder circular legalmente con un vehículo particular en toda la Argentina. En ese sentido, en la Ciudad de Buenos Aires deben realizarla todos aquellos autos que tengan más de cuatro años de antigüedad o que hayan superado los 64.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero.

El objetivo de este control es garantizar las condiciones mínimas de seguridad y emisiones contaminantes, para garantizar la seguridad en las calles, autopistas y rutas.

A partir del 24 de junio, el trámite registró un aumento del 20 % en sus tarifas, según lo estableció la última resolución publicada por el Gobierno porteño. Este ajuste se suma a una serie de incrementos que se vienen aplicando durante el año, en el marco de la actualización general de valores en servicios públicos y trámites oficiales.

Con esta nueva suba, los precios vigentes para realizar la VTV en CABA quedaron de la siguiente manera:

  • Autos: $63.453
  • Motos: $23.858
VTV (Verificación Técnica Vehicular)
VTV (Verificación Técnica Vehicular)GCBA

¿Cuándo debe realizarse la VTV? El mes en el que un auto debe realizar su verificación corresponde al último dígito del dominio, por ejemplo, un auto patentado en febrero del año 2022 cuyo dominio finaliza en “9” con menos de 64.000 kilómetros debe realizar su primera verificación en septiembre (9) de 2025.

A su vez, la oblea de la VTV tendrá vigencia hasta el mes que le corresponda según la terminación numérica de la patente. Por ejemplo, si la patente finaliza en “3”, el vencimiento será en marzo del año siguiente, sin importar en qué mes se haya realizado la verificación.

Así luce la nueva oblea de VTV en la Ciudad de Buenos Aires
Así luce la nueva oblea de VTV en la Ciudad de Buenos AiresGCBA

¿Cada cuánto debe realizarse? Para vehículos cuya antigüedad se encuentra entre los cuatro y los siete años, siempre y cuando cuente con menos de 84.000 kilómetros, la VTV tiene una vigencia de dos años, a partir de los siete años de antigüedad (o cuando haya superado los 84.000 kilómetros) la revisión debe hacerse de manera anual.

LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Empezó como un proyecto en 1997 y ya se exporta a más de 22 países
    1

    ¿En qué país se fabrica la Toyota Hilux?

  2. Cuánto cuesta la Toyota Hilux en agosto 2025
    2

    Cuánto cuesta la Toyota Hilux en agosto 2025

  3. Toyota publicó los precios para agosto 2025: los modelos que están más baratos
    3

    Toyota publicó los precios para agosto 2025: los modelos que están más baratos

  4. Lanzan financiación de hasta 48 cuotas fijas para comprar motos en la Argentina
    4

    Lanzan financiación de hasta 48 cuotas fijas para comprar motos en la Argentina

Cargando banners ...